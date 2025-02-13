TÜSİAD yine siyasete müdahale etti! A Haber canlı yayınında sert tepki: O günler geride kaldı TÜSİAD!
TÜSİAD geçmişte olduğu gibi yine devrede. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın yaptığı konuşmayla siyasete müdahale etti. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında TÜSİAD'a sert tepki gösterdi.
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'ndaki sunumunda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan bir konuşma yaptı. Konuşmasında son derece eleştirel başlıklara yer verdi.
YİNE TÜSİAD YİNE ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMİ!
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında TÜSİAD'a sert tepki gösterdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"ÇÖKEN BİR SİSTEM"
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Ben feryat diyorum. Ültimatom falan değil çöken bir sistemden bahsediyor. Doğrudur bir sistem çöktü ama geçmişteki vesayet sistemi çöktü ve bunlar onun sancılarıdır.
"O GÜNLER GERİDE KALDI"
TÜSAİD'ın kaç tane üyesi var? Birkaç üyeli bir kuruluş fakat Türk siyasetine yıllarca yön verdi ve o paranın gücüyle Türkiye'yi istediği gibi adeta yönlendirdi idare etti. Şimdi kalkmış geçmişteki aynı noktaya dönmeye çalışıyor ama o günler geride kaldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin sadece bir üyesi olan herhangi bir şehrin üyeleri bunlardan çok daha fazla. Ama onların hiç sesi çıkmazdı geçmişte. Bunlar sürekli olarak Türkiye'yi yönlendirmeye çalışırlardı.
"BİR KİN KUSMA VAR"
Baştan aşağıya bir şey var. Biriktirmiş, biriktirmiş bir kin kusma gibi bir konuşma var. Geçmiş dönemdeki vesayet sistemine alıştılar. Bunun sancıları. O yüzden de ortalığı kirletmeye çalışıyorlar. 28 Şubat sürecinde bunlarla hareket eden bir TSK vardı ve ben çok iyi biliyorum bizim yazılarımızı oraya şikayet ederlerdi bugün özgürlüklerden bahseden TÜSİAD. Çok şükür o günler gitti şimdi artık çok farklı bir noktadayız. Geçmişteki vesayet günleri bunların istediği gibi artık geri gelmez.
"CIMBIZLA MALZEME SEÇİYORLAR"
AKŞAM GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ EMİN PAZARCI:
TÜSİAD denildiğinde adeta bir klasikle karşı karşıyayız. TÜSİAD adına yapılan açıklamalar algıda seçiciliğe hizmet eden ve toplum içerisinden olup biten olaylar içerisinden büyük ihtimalle cımbızla seçip gözümüze sokmaya çalıştıkları bir takım olumsuzluklar üzerine yoğunlaşan bir TÜSİAD hatırlarız.
ALGIYA HİZMET EDİYORLAR
Kendilerine göre bir algıya hizmet ediyorlar. En azından bu bile objektif olması gerektiğini ve hiçbir zaman olmadığını da bildiğimiz bu kuruluşa bence yakışmıyor.
CIMBIZ KİMİN ELİNDE?
Bu cımbızın kimin elinde olduğu, büyük ihtimalle karşımızda konuşan kişinin ya da beraberindekilerin değil çünkü onlar kendileri cımbız kullanmazlar büyük ihtimalle başkalarına cımbız kullandırırlar.
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