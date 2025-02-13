ALGIYA HİZMET EDİYORLAR

Kendilerine göre bir algıya hizmet ediyorlar. En azından bu bile objektif olması gerektiğini ve hiçbir zaman olmadığını da bildiğimiz bu kuruluşa bence yakışmıyor.

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş (Ekran görüntüsü)

CIMBIZ KİMİN ELİNDE?

Bu cımbızın kimin elinde olduğu, büyük ihtimalle karşımızda konuşan kişinin ya da beraberindekilerin değil çünkü onlar kendileri cımbız kullanmazlar büyük ihtimalle başkalarına cımbız kullandırırlar.