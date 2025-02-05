Şara ziyaretinde neler konuşuldu? Hakan Fidan’dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası programında Türkiye'nin dış politika gündemini ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendiriyor.

HAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Şara ile yapılan görüşmede YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı. İlişkiler hız kazanacak.

Şara'nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

Teröre karşı ortak mücadelemiz sürecek.

Yeni Suriye'de federatif düşünce yok.

Bahçeli risk yüklendi ve açıklaması çok önemli

Hiç kimseden icazet beklemiyoruz. Öncelimiz her yönlemle terörle mücadele etmek.

YPG ABD desteğiyle ayakta duruyor. Destek bir an önce kesilmeli.

Ayrıntılar geliyor...