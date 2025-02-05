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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump’ın Gazze açıklaması kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump’ın Gazze açıklaması kabul edilemez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 12:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası programında Türkiye'nin dış politika gündemini ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirdi. Terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Bakan Fidan, bu konuda hiç kimseden icazet almayacaklarını belirtti. Başkan Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında gerçekleşen görüşmeyi de yorumlayan Bakan Fidan Şara'nın kafasının son derece net olduğunu ve Suriye'nin YPG'yi ülkesinden temizleyeceğini vurguladı. Öte yandan Bahçeli'nin İmralı çıkışını da değerlendiren Bakan Fidan 'Asıl milliyetçilik ortaya konan bu tavırdır' dedi. Trump'ın Gazze'deki sürgün planını da yorumlayan Fidan Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatabileceğinin altını çizdi.
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