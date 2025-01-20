DEM Parti’den Adalet Bakanlığına İmralı başvurusu! İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde ikinci aşamaya geçiliyor. Siyasi parti turunu tamamlayan, cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile de görüşen DEM Parti ikinci kez İmralı'ya gitmek için bugün başvuruda bulunacak.
DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağını duyurdu.
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş İmralı heyetinin ikinci ziyaretiyle ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Başvurunun bugün yapılacağını belirten Yeşiltaş, "İmralı heyeti bugün Adalet Bakanlığına resmi başvuruyu yapacak. Tarih henüz net değil. İmralı ziyaretinin ne zaman olacağına ilişkin net bir tarih yok ancak bu hafta içerisinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. DEM Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgi de bu şekilde." dedi.
İlk sürece ait detayları da aktaran Yeşiltaş, "İlk ziyaret 28 Aralık'ta gerçekleşmişti ve o ziyaretin ardından da 7 maddeden oluşan bir açıklama gelmişti. O açıklamada en dikkat çeken ifade şuydu "Erdoğan ve Bahçeli'nin güç verdiği yeni paradigmaya ben de katkı sunmaya hazırım" mesajı verildi. Daha sonra bu ziyaretin ardından siyasi parti turuna başladı İmralı heyeti. İYİ Parti dışında Meclis'te grubu ve temsilcisi bulunan tüm siyasi partiler ziyaret edildi ve daha sonra HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları ziyaret edildi. O ziyaretlerde de olumlu ve yapıcı mesajlar verildi. Bu süreçte Demirtaş'ın ne diyeceği merak ediliyordu. Demirtaş da şu ifadeleri kullandı "Bu kritik ve tarihi dönemde Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor desteğimi iletiyorum" dedi. Bu ziyaretin ardından İmralı heyetinden bir açıklama geldi. Siyasi parti liderleri bu konuya ilişkin ne düşünüyor? ve bu sürece ilişkin İmralı heyetinin görüşü ne? Özetle bu ziyaretle yapıcı ve olumlu gelişmelerin olduğunu ve sürecin umutlu şekilde devam ettiğini ifade etti İmralı heyeti." ifadelerini kullandı.
Gözlerin bugün Ankara'ya çevirildiğini dile getiren Yeşiltaş sözlerini şu şekilde tamamladı:
Bugün resmi başvuru yapılacak bu hafta içerisinde de İmralı'ya ikinci ziyaret gerçekleşmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlara 22.104 TL'lik destek paketi! Başvuru şartları belli oldu: SGK kaydı 2012 öncesi olana...
- Ramazan ne zaman? Oruç hangi tarihte başlayacak? 2025 DİYANET Ramazan takvimi...
- Emekliye 3 Adımlı Ek Ödeme: %4'lük seyyanen tablo A'dan Z'ye hesaplandı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur...
- Meteoroloji 20 Ocak hava durumu: Sarı kodlu uyarı verildi! Sağanak yağış ve soğuk hava kapıda
- Trump yemin töreni ne zaman? ABD Başkanı Trump Türkiye saati ile kaçta yemin edecek?
- İUP maaş ödeme takvimi 2025 Ocak | İŞKUR İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
- Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trump coin çıktı mı, nedir? Trump coin ne kadar, piyasa değeri kaç?
- 5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...
- Michelle Obama olayı nedir, neden yok? Eski First Lady Michelle Obama kimdir, kayıp mı?
- 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi değişti! İşte son durum
- Pluralibacter gergoviae bakterisi nedir? Şampuanda çıkan bakteri zararlı mı?