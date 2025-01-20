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DEM Parti’den Adalet Bakanlığına İmralı başvurusu! İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 10:31 Güncelleme: 20.01.2025 10:31
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DEM Parti’den Adalet Bakanlığına İmralı başvurusu! İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan İmralı sürecinde ikinci aşamaya geçiliyor. Siyasi parti turunu tamamlayan, cezaevlerinde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile de görüşen DEM Parti ikinci kez İmralı'ya gitmek için bugün başvuruda bulunacak.

DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunulacağını duyurdu.

İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ NE ZAMAN OLACAK?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş İmralı heyetinin ikinci ziyaretiyle ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Başvurunun bugün yapılacağını belirten Yeşiltaş, "İmralı heyeti bugün Adalet Bakanlığına resmi başvuruyu yapacak. Tarih henüz net değil. İmralı ziyaretinin ne zaman olacağına ilişkin net bir tarih yok ancak bu hafta içerisinde ikinci ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. DEM Parti kaynaklarından edindiğimiz bilgi de bu şekilde." dedi.

İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (Ekran görüntüsü)İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (Ekran görüntüsü)

İlk sürece ait detayları da aktaran Yeşiltaş, "İlk ziyaret 28 Aralık'ta gerçekleşmişti ve o ziyaretin ardından da 7 maddeden oluşan bir açıklama gelmişti. O açıklamada en dikkat çeken ifade şuydu "Erdoğan ve Bahçeli'nin güç verdiği yeni paradigmaya ben de katkı sunmaya hazırım" mesajı verildi. Daha sonra bu ziyaretin ardından siyasi parti turuna başladı İmralı heyeti. İYİ Parti dışında Meclis'te grubu ve temsilcisi bulunan tüm siyasi partiler ziyaret edildi ve daha sonra HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları ziyaret edildi. O ziyaretlerde de olumlu ve yapıcı mesajlar verildi. Bu süreçte Demirtaş'ın ne diyeceği merak ediliyordu. Demirtaş da şu ifadeleri kullandı "Bu kritik ve tarihi dönemde Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor desteğimi iletiyorum" dedi. Bu ziyaretin ardından İmralı heyetinden bir açıklama geldi. Siyasi parti liderleri bu konuya ilişkin ne düşünüyor? ve bu sürece ilişkin İmralı heyetinin görüşü ne? Özetle bu ziyaretle yapıcı ve olumlu gelişmelerin olduğunu ve sürecin umutlu şekilde devam ettiğini ifade etti İmralı heyeti." ifadelerini kullandı.

İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (Ekran görüntüsü)İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (Ekran görüntüsü)

Gözlerin bugün Ankara'ya çevirildiğini dile getiren Yeşiltaş sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bugün resmi başvuru yapılacak bu hafta içerisinde de İmralı'ya ikinci ziyaret gerçekleşmesi bekleniyor.

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