DEM Parti’den Adalet Bakanlığına İmralı başvurusu! İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak?

İkinci İmralı ziyareti ne zaman olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (Ekran görüntüsü)

İlk sürece ait detayları da aktaran Yeşiltaş, "İlk ziyaret 28 Aralık'ta gerçekleşmişti ve o ziyaretin ardından da 7 maddeden oluşan bir açıklama gelmişti. O açıklamada en dikkat çeken ifade şuydu "Erdoğan ve Bahçeli'nin güç verdiği yeni paradigmaya ben de katkı sunmaya hazırım" mesajı verildi. Daha sonra bu ziyaretin ardından siyasi parti turuna başladı İmralı heyeti. İYİ Parti dışında Meclis'te grubu ve temsilcisi bulunan tüm siyasi partiler ziyaret edildi ve daha sonra HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları ziyaret edildi. O ziyaretlerde de olumlu ve yapıcı mesajlar verildi. Bu süreçte Demirtaş'ın ne diyeceği merak ediliyordu. Demirtaş da şu ifadeleri kullandı "Bu kritik ve tarihi dönemde Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Özgür Özel ve diğer tüm parti liderlerine barış için aldıkları ve alacakları inisiyatifler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor desteğimi iletiyorum" dedi. Bu ziyaretin ardından İmralı heyetinden bir açıklama geldi. Siyasi parti liderleri bu konuya ilişkin ne düşünüyor? ve bu sürece ilişkin İmralı heyetinin görüşü ne? Özetle bu ziyaretle yapıcı ve olumlu gelişmelerin olduğunu ve sürecin umutlu şekilde devam ettiğini ifade etti İmralı heyeti." ifadelerini kullandı.