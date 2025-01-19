İmralı'ya ikinci tur! DEM heyeti bir kez daha Öcalan'la görüşecek
'Terörsüz Türkiye' için çalışmalar sürerken, DEM Parti heyetinin İmralı'ya yapacağı ikinci ziyaret için başvurunun yarın (20 Ocak 2025) yapılacağı açıklandı. DEM Parti heyetinin bir kez daha teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşecek süreci geliştirmesi bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki grup toplantısında yaptığı çağrıya başlayan süreç hız kesmeden devam ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.
Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.
İLK GÖRÜŞME SÜRECİ TAMAMLANDI
DEM'li Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmenin ardından İmralı heyeti, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti. Devam eden süreçle ilgili ne olacağı merak edilirken DEM Parti cephesinden yeni bir hamle geldi. DEM Parti, İmralı görüşmesi ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından ikinci görüşme için tarih verdi.
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