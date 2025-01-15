DEM Parti heyeti İmralı ile 2. kez görüşecek mi? Bakan Yılmaz Tunç'tan flaş açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı ile ikinci bir görüşme talebinde bulunmadığını söyledi. Bakan Tunç, yeni bir görüşme talebi olursa değerlendirileceğini ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM'li vekillerden oluşan heyetin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için ikinci kez İmralı'ya gidip gitmeyeceği ile ilgili sorulara yanıt verdi.
Bakan Tunç, "İkinci görüşme için henüz talep olmadı, olması noktasında büyük bir çaba var, talep olursa değerlendirilir." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, İmralı ziyareti hakkında sorulan soruya verdiği yanıt şu şekilde oldu: "İkinci görüşme ile ilgili henüz bir talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu takdirde elbette ki bunun değerlendirilmesini Adalet Bakanlığı olarak gerçekleştiririz. Tabii terörsüz Türkiye için büyük bir çaba var. 40 yıldan bu yana ülkemizin, milletimizin, huzur ve güvenliğini tehdit eden, gelişme ve kalkınmasının önünde engel olan PKK terör örgütünün tamamen lağvedilmesi ve terörsüz bir Türkiye ilkesinin güçlendirilerek, milli birlik kardeşliğimizin daha da kuvvetlendirilerek Türkiye'nin, Türkiye Devletinin daha güçlü olması noktasında büyük bir çaba var."
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