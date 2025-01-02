İmralı'yı ziyaret eden DEM heyeti MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
DEM Parti'nin İmralı'da PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk MHP lideri Bahçeli'yi saat 15.00'te TBMM'de ziyaret edecek. DEM heyeti Bahçeli ziyareti öncesinde saat 13.30'da da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı tarihi çağrının siyasette yankıları sürerken flaş bir gelişme yaşandı.
DEM HEYETİNDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET
DEM Parti'nin İmralı'da PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesinin ardından DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, MHP lideri Bahçeli ile saat 15.00'te TBMM'de görüşecek.
"HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ"
MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yıl mesajında DEM-İmralı görüşmesi için önemli ifadeler kullanırken "hayırlı bir başlangıcın ivmesi" demişti.
Bahçeli açıklamasında şu mesajı vermişti:
"TÜRKİYE İÇİN KADER VE KARAR ANI"
"Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir. Ya bir ve beraber kardeşçe yaşayacağız ya da dış dayatmalarla, bölgesel fay hatlarının kırılmasıyla tetiklenen şiddetli bir yıkıma maruz kalacağız.
Sabırla, sebatla, anlayışla, hoşgörüyle, milli ilke ve ülkülere sadakatle birlik ve kardeşliğimizi perçinlemenin, pekiştirmenin ve pekleştirmenin tarihi mesuliyeti omuzlarımızdadır. Türk vatanı; üzerinde yaşayan, altında yatan, henüz doğmamış bulunan herkesindir.
İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasında 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.
Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir."
DEM'Lİ ÖNDER A HABER'E KONUŞTU: ÇOK DAHA UMUTLUYUM
Öte yandan İmralı'ya giderek Öcalan'ı ziyaret eden Sırrı Süreyya Önder "Eski süreçlerden daha umutluyum. 2025'te açıklama yapacağız." dedi..
NE OLMUŞTU?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası DEM Parti İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti. Görüşme sonrasında açıklama gelirken PKK'nın lağvedilmesine ilişkin teröristbaşı Öcalan'ın "Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım." dediği belirtilmişti.
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