İmralı'ya ikinci ziyaret ne zaman olacak? Süreçle ilgili detaylar A Haber'de
İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti heyeti, TBMM’deki partilerle görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar “olumlu sinyaller” olarak yorumlandı. Peki, bundan sonraki süreçte neler yaşanacak, İmralı'ya ikinci ziyaret ne zaman? A Haber muhabiri İlker Yeşiltaş detayları aktardı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezberbozan teröristbaşı Öcalan'a yönelik "PKK'ya silah bıraktırma ve örgütü tasfiye etme" çağrısıyla başlayan süreç, MHP grup toplantısında "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadeleriyle devam etmişti.
Sürecin devamında İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, TBMM'deki partilerle görüşmelerini tamamladı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar "olumlu sinyaller" olarak yorumlandı.
İMRALI SÜRECİNE İLİŞKİN SON GELİŞMELER A HABER'DE
A Haber muhabiri İlker Yeşiltaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezberbozan çağrısının ardından başlayan "İmralı" sürecine ilişkin son gelişmeleri aktardı:
DEM Parti heyeti 28 Aralık'ta İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaretin ardından da Meclis'te grubu ve temsilcisi bulunan siyasi partiler ile bir araya gelindi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de bir görüşme oldu. Görüşme sonrasında da yine bu sürece ilişkin ilk ve önemli tarihi çağrıyı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile heyet bir araya geldi. O görüşmede yine "olumlu" geçtiğini ifade edelim. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Ahmet Türk "Mardin tesbihi" hediye etmişti.
DEM Parti heyeti AK Parti ile de bu hafta başında bir araya geldi. 1 saat 20 dakika süren görüşme sonrasında verilen mesajlar olumluydu.
Öte yandan CHP ile de heyet bir araya geldi ve görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Ziyaret TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makamında gerçekleşti. Ziyarette edindiğimiz bilgiye göre şu diyaloglar yaşandı:
CHP-DEM görüşmesinde Özgür Özel'e; İsmet İnönü ve Atatürk örneği üzerinden CHP'nin tarihsel tutumu hatırlatıldı. "Bir Türk ve Kürt bu ülkenin temellerinde kardeşlik olduğunu gösterdi" ifadeleri kullanıldı Dem Parti tarafından. CHP'de bu sürece ilişkin özel bir komisyon oluşturmuş durumda.
Görüşmeler Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi ile devam etti.
BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE NE OLACAK?
Cuma günü heyet tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bir ziyaret olması bekleniyor. Demirtaş bu anlamda önemli bir isim. 2013-2015 sürecinde de aktif rol almıştı. İmralı'ya giden heyette yer alan bir isimdi.
İMRALI'YA İKİNCİ ZİYARET NE ZAMAN OLACAK?
DEM kaynakları ikinci İmralı ziyaretine ilişkin önümüzdeki haftayı işaret ediyorlar. Önümüzdeki hafta bu ziyaretin gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyarette Ahmet Türk'te yer alacak. Sürecin uzamayacağı da DEM Parti kulislerinde konuşuluyor.
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