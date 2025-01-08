İmralı’ya ikinci ziyaret ne zaman olacak? Süreçle ilgili detaylar A Haber’de

A Haber muhabiri İlker Yeşiltaş son gelişmeleri aktardı

DEM Parti heyeti AK Parti ile de bu hafta başında bir araya geldi. 1 saat 20 dakika süren görüşme sonrasında verilen mesajlar olumluydu.

Öte yandan CHP ile de heyet bir araya geldi ve görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Ziyaret TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makamında gerçekleşti. Ziyarette edindiğimiz bilgiye göre şu diyaloglar yaşandı:

CHP-DEM görüşmesinde Özgür Özel'e; İsmet İnönü ve Atatürk örneği üzerinden CHP'nin tarihsel tutumu hatırlatıldı. "Bir Türk ve Kürt bu ülkenin temellerinde kardeşlik olduğunu gösterdi" ifadeleri kullanıldı Dem Parti tarafından. CHP'de bu sürece ilişkin özel bir komisyon oluşturmuş durumda.

Görüşmeler Yeniden Refah Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi ile devam etti.