Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek nereli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:28 PAYLAŞ ABONE OL

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bu gelişme sonrasında kamuoyunun dikkatleri Akın Gürlek'in hayatı ve kariyerine çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gürlek'in biyografisi araştırılıyor. İşte Gürlek'in hayatına dair detaylar… CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma kapsamına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Aydın'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (A Haber foto arşiv) Paylaşım, Soruşturmanın Merkezinde Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeler içeren bir sosyal medya paylaşımı yaptığı iddia ediliyor. Bu paylaşımın, kamu görevlisine hakaret niteliği taşıdığı ve terörle mücadele eden kişileri hedef gösterdiği gerekçesiyle incelemeye alındığı belirtildi.