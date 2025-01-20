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Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek nereli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri hakkında yapılan araştırmalar arttı. Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:28
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Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek nereli?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bu gelişme sonrasında kamuoyunun dikkatleri Akın Gürlek'in hayatı ve kariyerine çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gürlek'in biyografisi araştırılıyor. İşte Gürlek'in hayatına dair detaylar…

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma kapsamına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Aydın'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (A Haber foto arşiv)İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (A Haber foto arşiv)

Paylaşım, Soruşturmanın Merkezinde

Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeler içeren bir sosyal medya paylaşımı yaptığı iddia ediliyor. Bu paylaşımın, kamu görevlisine hakaret niteliği taşıdığı ve terörle mücadele eden kişileri hedef gösterdiği gerekçesiyle incelemeye alındığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (AA)İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (AA)

Akın Gürlek'in Doğum Yeri ve Eğitimi

1982 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Akın Gürlek, eğitim hayatında da başarısını ortaya koydu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gürlek, hukuk alanındaki kariyerine sağlam bir temel attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (A Haber foto arşiv)İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (A Haber foto arşiv)

Kariyer Basamakları ve Görevleri

Hukuk kariyerine çeşitli görevlerde başlayan Gürlek, 2021 yılında Nisan terfileriyle birinci sınıf hakim unvanını kazandı. Ardından 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevinde önemli projelere imza atan Gürlek, hukuk camiasında adından sıkça söz ettirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (A Haber foto arşiv)İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (A Haber foto arşiv)

2024 yılına gelindiğinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Bu görev onun hukuk dünyasındaki yerini daha da pekiştirdi.

Akın Gürlek, evli ve bir çocuk babasıdır.

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