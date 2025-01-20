Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek nereli?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bu gelişme sonrasında kamuoyunun dikkatleri Akın Gürlek'in hayatı ve kariyerine çevrildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gürlek'in biyografisi araştırılıyor. İşte Gürlek'in hayatına dair detaylar…
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma kapsamına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Aydın'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Paylaşım, Soruşturmanın Merkezinde
Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeler içeren bir sosyal medya paylaşımı yaptığı iddia ediliyor. Bu paylaşımın, kamu görevlisine hakaret niteliği taşıdığı ve terörle mücadele eden kişileri hedef gösterdiği gerekçesiyle incelemeye alındığı belirtildi.
Akın Gürlek'in Doğum Yeri ve Eğitimi
1982 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Akın Gürlek, eğitim hayatında da başarısını ortaya koydu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gürlek, hukuk alanındaki kariyerine sağlam bir temel attı.
Kariyer Basamakları ve Görevleri
Hukuk kariyerine çeşitli görevlerde başlayan Gürlek, 2021 yılında Nisan terfileriyle birinci sınıf hakim unvanını kazandı. Ardından 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevinde önemli projelere imza atan Gürlek, hukuk camiasında adından sıkça söz ettirdi.