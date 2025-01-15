15 Ocak 2025, Çarşamba
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DEM Parti heyetinden 2. İmralı ziyareti için açıklama

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Giriş: 15.01.2025 13:27 Güncelleme: 15.01.2025 14:21
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DEM Parti heyetinden 2. İmralı ziyareti için açıklama

DEM Parti'de teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya giden ve süreci yürüten heyetin 17 Ocak Cuma günü açıklama yapması beklenirken, ikinci ziyaret için de önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacağı öğrenildi.

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından başlayan siyaset turunu tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından siyasi partileri ziyaret eden heyet, geçen hafta sonu Edirne'de HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ardından Kocaeli'de bir diğer eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmişti.

17 OCAK'TA KAPSAMLI AÇIKLAMA
Heyet tüm bu görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirmişti. O açıklamanın tarihi belli oldu. DEM Parti İmralı heyeti, sürece ilişkin kapsamlı açıklamasını 17 Ocak Cuma günü yapacak.

"DEM PARTİ'DEN TALEP GELMEDİ"

İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ NE ZAMAN?
Heyetteki Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Öcalan'la yapılacak ikinci görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Önder, önümüzdeki hafta İmralı'da ikinci bir görüşme yapabilmek için gerekli başvuruyu en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na yapacaklarını söyledi.

DEM Parti heyeti İmralı ile 2. kez görüşecek mi?DEM Parti heyeti İmralı ile 2. kez görüşecek mi? DEM PARTİ HEYETİ İMRALI İLE 2. KEZ GÖRÜŞECEK Mİ?

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DEM Parti heyetinden 2. İmralı ziyareti için açıklama DEM Parti heyetinden 2. İmralı ziyareti için açıklama DEM Parti heyetinden 2. İmralı ziyareti için açıklama
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