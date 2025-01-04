Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! "AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracak"

Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! (Foto: AA)

Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: "Rabbim yar, yardımcımız olsun. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içinde, daima bu birliğinizi, beraberliğinizi süratlendirip, ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası baba-ana ocağı, öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum, güveniyorum. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız."