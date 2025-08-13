İzmir'de çöp yığınları! Tepkiler çığ gibi: Koku dayanılmaz halde nefes alamıyoruz

Yaklaşık 1,5 aydır çöp yığınları gördüklerini ifade eden Durmaz, "Aşırı pislik var. Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor. Akşamları fareler çıkıyor. Dükkanımın önünde barikat kuruyorum, üç kedi besliyorum ki fare gelmesin. Gıda işiyle uğraşıyorum, bu görüntü sağlık açısından tehlikeli. Bir dönem grev vardı, tamam olabilir ama grev bitti. Hep mi grev var? Ben anlamadım. Türkiye'nin üçüncü büyük ili, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi var. Kimse el atmıyor mu çöp sorununa?" diye konuştu.