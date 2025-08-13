İzmir'de çöp yığınları! Tepkiler çığ gibi: Koku dayanılmaz halde nefes alamıyoruz
İzmir'in birçok ilçesinde çöp yığınları birikti. Toplanmayan çöpler, sıcak havayla birlikte kötü kokuya neden olurken vatandaşlar ise duruma büyük tepki gösterdi. Yaklaşık 1,5 aydır çöp yığınları gördüklerini ifade eden vatandaşlardan Yunus Durmaz, "Aşırı pislik var. Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor. Akşamları fareler çıkıyor." dedi. Konak'ta yaşayan Veysel Kızılay da "İzmir'in bu şekilde olması içler acısı. Sinekler ve böcekler çoğaldı. Koku dayanılmaz hale geldi, nefes alamıyoruz. Yakında hasta olacağız. Bu soruna bir çözüm üretsinler." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:12
