İzmir'de çöp yığınları! Tepkiler çığ gibi: Koku dayanılmaz halde nefes alamıyoruz

İzmir'in birçok ilçesinde çöp yığınları birikti. Toplanmayan çöpler, sıcak havayla birlikte kötü kokuya neden olurken vatandaşlar ise duruma büyük tepki gösterdi. Yaklaşık 1,5 aydır çöp yığınları gördüklerini ifade eden vatandaşlardan Yunus Durmaz, "Aşırı pislik var. Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor. Akşamları fareler çıkıyor." dedi. Konak'ta yaşayan Veysel Kızılay da "İzmir'in bu şekilde olması içler acısı. Sinekler ve böcekler çoğaldı. Koku dayanılmaz hale geldi, nefes alamıyoruz. Yakında hasta olacağız. Bu soruna bir çözüm üretsinler." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 13.08.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 17:03
Kentte birçok ilçede toplanmayan atıklar, konteynerler çevresinde çöp yığınları oluşturdu. Biriken çöpler, bazı noktalarda yaya ve araç yollarına taştı.

Çöpler, sıcak havanın etkisiyle etrafa koku da yaydı.

Buca ilçesinde yaşayan esnaf Yunus Durmaz, çöp yığınlarının uzun süredir sokaklarda kaldığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 aydır çöp yığınları gördüklerini ifade eden Durmaz, "Aşırı pislik var. Sinekler, böcekler, fareler cirit atıyor. Akşamları fareler çıkıyor. Dükkanımın önünde barikat kuruyorum, üç kedi besliyorum ki fare gelmesin. Gıda işiyle uğraşıyorum, bu görüntü sağlık açısından tehlikeli. Bir dönem grev vardı, tamam olabilir ama grev bitti. Hep mi grev var? Ben anlamadım. Türkiye'nin üçüncü büyük ili, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi var. Kimse el atmıyor mu çöp sorununa?" diye konuştu.

Konak'ta yaşayan Veysel Kızılay da "İzmir'in bu şekilde olması içler acısı. Sinekler ve böcekler çoğaldı. Koku dayanılmaz hale geldi, nefes alamıyoruz. Yakında hasta olacağız. Bu soruna bir çözüm üretsinler." dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak buraların uzak olması nedeniyle çöp taşıyan tırlarının geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtti.

