Ücretli öğretmenlik başvurusu 2025-2026: Tarihler, şartlar ve nasıl Yapılır?

2025-2026 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Ne Zaman?

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi duyurusuna göre, "2025-2026 eğitim-öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvuruları 07 Temmuz 2025 tarihinde başlamıştır." Başvurular 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Başvuru tarihleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göre değişiklik gösterdiği için adayların ilgili müdürlüklerle iletişime geçmesi gerekiyor.