Ücretli öğretmenlik başvurusu 2025-2026: Tarihler, şartlar ve nasıl Yapılır?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları merak konusu oldu. İl içi yer değiştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, başvuru tarihine çevrildi. Genellikle Ağustos ayının sonuna kadar yapılan başvurular, illere göre farklılık gösterebiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve kamu haklarından mahrum olmama, sabıka kaydı, diploma gibi şartlarla gerçekleşecek. Peki 2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler ve başvuru nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:45
MEB ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve şartları 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi öncesinde adayların gündeminde. 8 Eylül 2025'te başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi bazı illerde başvurular açıldı. Ücretli öğretmenler, ek ders ücreti karşılığında eğitim kurumlarında görevlendirilecek ve kontenjanlar, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek.

2025-2026 Ücretli Öğretmenlik Başvuruları Ne Zaman?

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi duyurusuna göre, "2025-2026 eğitim-öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvuruları 07 Temmuz 2025 tarihinde başlamıştır." Başvurular 18 Ağustos'a kadar devam edecek. Başvuru tarihleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göre değişiklik gösterdiği için adayların ilgili müdürlüklerle iletişime geçmesi gerekiyor.

Benzer şekilde, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusunda, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Modülü 15 Ağustos 2025 tarihinde açılacaktır. Önceki başvurular dikkate alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu aracılığıyla alınacak. Başvuru sürecini takip etmek için adayların ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri duyurularını yakından takip etmesi önem taşıyor.

2025-2026 Ücretli Öğretmenlik Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel bir suç işlememiş olmak

Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya uygun olması

