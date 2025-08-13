Ücretli öğretmenlik başvurusu 2025-2026: Tarihler, şartlar ve nasıl Yapılır?
2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları merak konusu oldu. İl içi yer değiştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, başvuru tarihine çevrildi. Genellikle Ağustos ayının sonuna kadar yapılan başvurular, illere göre farklılık gösterebiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve kamu haklarından mahrum olmama, sabıka kaydı, diploma gibi şartlarla gerçekleşecek. Peki 2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler ve başvuru nasıl yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:45