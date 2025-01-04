Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki! SGK’yı batırmak bir CHP geleneği

Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)

"KALBİMİZ TÜRKİYE İÇİN ÇARPIYOR"

Bizim için her görev aynı zamanda ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. Bu kadronun mensupları arasında millete hizmet aşkı vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla kendi içlerinde kavga ederken biz milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka bir şey görmüyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

Seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizim yol arkadaşımız oldu. Ahde vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için her birinize teker teker teşekkür ediyorum.