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Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki! SGK'yı batırmak bir CHP geleneği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 17:27 Güncelleme: 04.01.2025 18:35
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Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki! SGK’yı batırmak bir CHP geleneği

Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada hizmet, proje yok. SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak bir CHP geleneği. SGK'ya prim borcuen yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: SGK'YI BATIRMAK CHP GELENEĞİ

Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Bugün ikindi namazında ebediyete uğurladığımız büyük sanatkar Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim taksiratını affeylesin, makamı cennet olsun inşallah.

Sevgili Ordulular, güzelliği dillere destan olan Ordu'nun güzel insanları sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Kongremizin inşallah Ordu'muz için partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ordu'nun tüm ilçelerindeki kardeşlerime selam ediyorum. Bu göz kamaştırıcı şehirde sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)

"KALBİMİZ TÜRKİYE İÇİN ÇARPIYOR"
Bizim için her görev aynı zamanda ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. Bu kadronun mensupları arasında millete hizmet aşkı vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla kendi içlerinde kavga ederken biz milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka bir şey görmüyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz.

Seçimlerde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. Ordu daima bizim yol arkadaşımız oldu. Ahde vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için her birinize teker teker teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)

MUHALEFETE TEPKİ
Verdikleri sözlerin üzerine kalın bir sünger çektiler. Belediyeleri eş dost çiftliğine düşürdüler. Adeta talan ediyorlar. Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok. Ama bakıyorsunuz SGK'daki borçları katlanarak artıyor.

"SGK'YI BATIRMAK BİR CHP GELENEĞİ"
Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada hizmet, proje yok. SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak bir CHP geleneği. SGK'ya prim borcuen yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÖZEL SON GÜNLERDE ÇEYREK ALTIN HESABINI SEVİYOR

Sayın Özel son günlerde çeyrek altın hesabı yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir'in SGK'ya kaç çeyrek borcu var, bir zahmet bunun hesabını da kendisi yapsın. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yı linç edecekler. Böyle bir arsızlığa kanaatince CHP haricinde hiçbir yerde rastlanamaz. Borcun ödenmesini istemek suç ve kabahat değil.

Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)Başkan Erdoğan, AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)

SURİYE'DE YENİDEN BİR GÜNEŞ DOĞUYOR
Sınırın ötesinde tarih yazılıyor. CHP'liler olayı anlamaya çalışmıyor. Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor.

BAY KEMAL TRAJİKOMİK DURUMLARA DÜŞÜYOR
Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor. Bay Kemal'e baktıkça Ülkü Tamer'in şiirini hatırlıyoruz: Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Bay Kemal trajikomik durumlara düşüyor. Biz milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz.

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Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki! SGK’yı batırmak bir CHP geleneği Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki! SGK’yı batırmak bir CHP geleneği Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki! SGK’yı batırmak bir CHP geleneği
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