Viral Galeri Viral Liste Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?

Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?

2025 Ağustos itibarıyla bankalar, tüketicilere avantajlı kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Ev, araç, ihtiyaç ve yatırım amaçlı finansman arayışında olanlar için 90 bin liraya kadar 0 faizli, 100 bin liraya kadar ise yüzde 1,99 faiz oranıyla kredi seçenekleri öne çıkıyor. Bütçeyi zorlamadan esnek taksit imkanlarıyla kredi kullanmak isteyenler için öne çıkan bankaların kampanyaları mercek altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 11:22
Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?

2025 yılı itibarıyla bankalar, tüketicilere bütçelerini zorlamadan finansman sağlama fırsatları sunuyor. Özellikle 0 faizli ve düşük faizli kredi kampanyaları, ev, araç ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Yeni müşterilere özel olarak sunulan bu paketler, 90 bin liraya kadar faizsiz, 100 bin liraya kadar ise yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. İşte öne çıkan bankaların avantajlı kredi kampanyaları:

Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?

0 FAİZLİ KREDİ SEÇENEKLERİ

Faizsiz krediler, kısa vadeli acil ihtiyaçlar için öne çıkıyor. 3 ila 6 ay vade aralığında sunulan bu krediler, masrafsız ve kolay başvuru avantajıyla dikkat çekiyor.

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %0

Toplam Tutar: 55.000 TL

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans

1 ay vadeli, 30.000 TL'ye kadar ek hesap

Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %0

Toplam Tutar: 75.000 TL

3 ay vadeli, 50.000 TL'ye kadar kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans

Enpara

Faiz Oranı: %0

Toplam Tutar: 60.000 TL

6 aya varan vadeyle faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %0

Toplam Tutar: 85.000 TL

3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

DenizBank

Faiz Oranı: %0

Toplam Tutar: 90.000 TL

3 ay vadeli, 65.000 TL'ye kadar kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans

Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?

Düşük Faizli Krediler: Uzun Vadeli Finansman

Daha yüksek limitli ihtiyaçlar için düşük faizli krediler öne çıkıyor. 100 bin liraya kadar yüzde 1,99 faiz oranıyla sunulan bu krediler, uzun vadeli harcamalarda bütçeyi yormadan çözüm sunuyor.

TEB

Faiz Oranı: %0 – %1,99

Toplam Tutar: 125.000 TL

%0 faizli, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

%1,99 faizli, 12 ay vadeli, 100.000 TL kredi

SON DAKİKA