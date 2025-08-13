Yüzde sıfır faizli kredi imkanları 2025 Ağustos | Hangi bankalar sıfır ve yüzde 1.99 oranlarında kredi veriyor?

2025 Ağustos itibarıyla bankalar, tüketicilere avantajlı kredi fırsatları sunmaya devam ediyor. Ev, araç, ihtiyaç ve yatırım amaçlı finansman arayışında olanlar için 90 bin liraya kadar 0 faizli, 100 bin liraya kadar ise yüzde 1,99 faiz oranıyla kredi seçenekleri öne çıkıyor. Bütçeyi zorlamadan esnek taksit imkanlarıyla kredi kullanmak isteyenler için öne çıkan bankaların kampanyaları mercek altına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi