Viral Galeri Viral Liste Ankara-İzmir hattı ile yolculukta yeni dönem: 14 saatten 3,5 saate düşüyor! Ankara-İzmir YHT hattı istasyon ve güzergah bilgileri

Türkiye'nin batı koridorunda ulaşımda devrim niteliğinde bir adım atılıyor! Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak YHT hattının tamamlanmasına sayılı günler kaldı. 11,5 milyon kişinin hızlı tren konforuna doğrudan kavuşacağı dev proje ile ilgili detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu paylaştı. Peki Ankara-İzmir arası seyahat artık ne kadar sürecek ve hangi şehirler yararlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afyonkarahisar'da yaptığı incelemeler sırasında Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Tamamlandığında hattın 505 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Bakan, "Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon kişi doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak" dedi.

Hızlı Trenle Ankara-İzmir Arası Kaç Saat Sürecek?

Şu anda Ankara-İzmir arası demir yolu ile 14 saat, kara yoluyla ise yaklaşık 7 saat süren yolculuk, proje tamamlandığında 3 saat 30 dakikaya inecek. Böylece seyahat süresi yarıdan fazla kısalmış olacak.

Ankara-Afyon 1 saat 40 dakika, Ankara-Uşak 2 saat 10 dakika, Ankara-Manisa ise 2 saat 50 dakikada tamamlanabilecek.

Projede Kaç İstasyon Bulunuyor?

Ankara-İzmir YHT hattında 10 istasyon yer alacak:

📍Emirdağ

📍Afyonkarahisar

📍Uşak

📍Alaşehir

📍Salihli

📍Manisa

📍Muradiye

📍Ayvacık

📍Emiralem

📍İzmir (Menemen)

Yıllık Kaç Yolcu ve Yük Taşınacak?

Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacağını öngördüklerini açıkladı. Bu sayede hem yolcu hem de yük taşımacılığında kara yoluna alternatif, hızlı ve güvenli bir ulaşım ağı sağlanacak.

