Ankara-İzmir hattı ile yolculukta yeni dönem: 14 saatten 3,5 saate düşüyor! Ankara-İzmir YHT hattı istasyon ve güzergah bilgileri

Yıllık Kaç Yolcu ve Yük Taşınacak?

Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacağını öngördüklerini açıkladı. Bu sayede hem yolcu hem de yük taşımacılığında kara yoluna alternatif, hızlı ve güvenli bir ulaşım ağı sağlanacak.