Ankara-İzmir hattı ile yolculukta yeni dönem: 14 saatten 3,5 saate düşüyor! Ankara-İzmir YHT hattı istasyon ve güzergah bilgileri
Türkiye'nin batı koridorunda ulaşımda devrim niteliğinde bir adım atılıyor! Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak YHT hattının tamamlanmasına sayılı günler kaldı. 11,5 milyon kişinin hızlı tren konforuna doğrudan kavuşacağı dev proje ile ilgili detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu paylaştı. Peki Ankara-İzmir arası seyahat artık ne kadar sürecek ve hangi şehirler yararlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:00