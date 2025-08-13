Viral Galeri Viral Liste Pegasus’tan 5 Euro yurt dışı bilet satışı! Pegasus kampanyası hangi tarihlerde ve ülkelerde geçerli?

Giriş Tarihi: 13.08.2025 13:15
Pegasus, 20. yılına özel düzenlediği dev kampanyayla yurt dışına 5 Euro'dan başlayan fiyatlarla uçuş fırsatı sunuyor. Sadece iki gün sürecek bu özel indirim, tatil planlarını erken yapmak isteyenlere büyük avantaj sağlıyor. Peki kampanyalı uçuşlar hangi ülkeler için geçerli olacak?

Pegasus'tan 20. Yıla Özel 5 Euro'luk Yurt Dışı Kampanyası

Pegasus Hava Yolları, kuruluşunun 20. yılına özel olarak tatilcileri sevindirecek büyük bir kampanya başlattı. 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde satışa sunulan biletlerle, seçili yurt dışı destinasyonlarına 5 Euro + vergiler karşılığında uçmak mümkün. Kampanya kapsamında tam 200 bin koltuk yolcuları bekliyor.

Kampanya Ne Zaman ve Hangi Tarihlerde Geçerli?

Pegasus'un indirimli biletleri, 13 ve 14 Ağustos 2025 tarihlerinde satın alınabilecek. Bu biletlerle, 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki belirli yurt dışı hatlarında seyahat edilebilecek. Söz konusu indirim sadece Light Paket kapsamında geçerli.

Biletler Nasıl Satın Alınır?

İndirimli biletler, Pegasus'un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden Pegasus BolBol üyelerine özel olarak satışa sunuluyor. Kampanyanın 200 bin koltukla sınırlı olduğundan dolayı bilet almak isteyenlerin kampanya süresini kaçırmaması büyük önem taşıyor.

Kampanyaya Dahil Olan Hatlar

İskenderiyeİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Hurgadaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulHurgada
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulŞarm El-Şeyh
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Şarm El-Şeyhİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulTiran
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulSaraybosna
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Saraybosnaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulTuzla
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Tuzlaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulSofya
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Sofyaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Atinaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulAtina
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Priştineİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulPriştine
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İzmirÜsküp
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Üsküpİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulÜsküp
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Üsküpİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Bükreşİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBükreş
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Erivanİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İzmirBakü
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Baküİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulGence
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Baküİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBakü
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AntalyaTiflis
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
TiflisAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Batumİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBatum
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulKutaisi
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulTiflis
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Tiflisİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraViyana
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
ViyanaAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulViyana
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Viyanaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
KayseriKöln
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
KölnKayseri
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
DüsseldorfKayseri
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AdanaDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
DüsseldorfAdana
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
KölnDiyarbakır
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
DiyarbakırKöln
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
BerlinAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraBerlin
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
KölnAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraKöln
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
DüsseldorfAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraFrankfurt
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
FrankfurtAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraHamburg
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
HamburgAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraStuttgart
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
StuttgartAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
KölnElazığ
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
ElazığKöln
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
KölnGaziantep
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
GaziantepKöln
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
DüsseldorfGaziantep
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Berlinİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBerlin
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Bremenİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBremen
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Kölnİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulKöln
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Dortmundİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulDortmund
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Düsseldorfİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Frankfurtİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulFrankfurt
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Hannoverİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulHannover
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Hamburgİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulHamburg
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Münihİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulMünih
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Nürnbergİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulNürnberg
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulStuttgart
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Stuttgartİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
DüsseldorfSamsun
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
DüsseldorfTrabzon
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
RotterdamKayseri
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Amsterdamİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Eindhovenİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Rotterdamİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulRotterdam
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Baselİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBasel
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Cenevreİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulCenevre
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulZürih
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Zürihİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Bahreynİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBahreyn
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraTahran
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
TahranAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
ErbilAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Erbilİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AmmanAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AmmanAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AnkaraAmman
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Ammanİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Kuveytİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulKuveyt
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
AntalyaBeyrut
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
BeyrutAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Dammamİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Riyadİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Abu Dabiİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Sharjahİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulZagreb
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Zagrebİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Pragİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulPrag
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İzmirLondra
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Londraİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Lyonİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulLyon
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Marsilyaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Niceİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulNice
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Parisİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBudapeşte
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Milanoİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulMilano
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Bolognaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBologna
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Romaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulRoma
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulVenedik
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Venedikİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
Bratislavaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulBratislava
Başlayan fiyatlarla€ 5,00
İstanbulİskenderiye
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Tiranİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İzmirPodgoritsa
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Podgoritsaİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AnkaraPodgoritsa
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
PodgoritsaAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulErivan
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Genceİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulAktau
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulCharleroi
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
KopenhagAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AnkaraKopenhag
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
KopenhagKonya
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Kopenhagİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulKopenhag
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
KayseriDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
GaziantepDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
SamsunDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
TrabzonDüsseldorf
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
KayseriRotterdam
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulAmsterdam
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulEindhoven
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulTahran
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AnkaraErbil
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Bağdatİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulBağdat
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulErbil
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AntalyaAmman
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Maskatİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulDammam
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Ciddeİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
DubaiAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulAbu Dabi
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulSharjah
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AntalyaLondra
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
LondraAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AnkaraLondra
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
LondraAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Birminghamİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulBirmingham
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Edinburghİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulEdinburgh
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Manchesterİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulLondra
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Londraİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Helsinkiİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulHelsinki
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulMarsilya
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulDublin
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Osloİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulOslo
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İzmirKrakov
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İzmirVarşova
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Varşovaİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AntalyaKrakov
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AntalyaVarşova
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
VarşovaAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AnkaraKrakov
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
AnkaraVarşova
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
VarşovaAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Lizbonİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
LizbonAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulBarselona
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Madridİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulMadrid
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulSevilla
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Stockholmİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
İstanbulStockholm
Başlayan fiyatlarla€ 15,00
Kutaisiİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Aktauİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Charleroiİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
KonyaKopenhag
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
İstanbulTebriz
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Tebrizİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Beyrutİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
İstanbulMaskat
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Dohaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
İstanbulRiyad
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
AnkaraDubai
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
İstanbulParis
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Budapeşteİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Dublinİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Krakovİzmir
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
KrakovAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
KrakovAnkara
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
İzmirLizbon
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
AnkaraLizbon
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Barselonaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Sevillaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 25,00
Tahranİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 35,00
İstanbulMeşhed
Başlayan fiyatlarla€ 35,00
Basraİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 35,00
İstanbulBasra
Başlayan fiyatlarla€ 35,00
İstanbulBeyrut
Başlayan fiyatlarla€ 35,00
İstanbulDoha
Başlayan fiyatlarla€ 35,00
İstanbulCidde
Başlayan fiyatlarla€ 35,00
AntalyaAlmatı
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
AntalyaÇimkent
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
İstanbulÇimkent
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
İstanbulAstana
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
AntalyaBişkek
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
İstanbulBişkek
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
Karaçiİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
Meşhedİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
İstanbulManchester
Başlayan fiyatlarla€ 45,00
AlmatıAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 55,00
Almatıİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 55,00
İstanbulAlmatı
Başlayan fiyatlarla€ 55,00
Astanaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 55,00
BişkekAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 55,00
Bişkekİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 55,00
İstanbulAmman
Başlayan fiyatlarla€ 55,00
ÇimkentAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 65,00
AntalyaAstana
Başlayan fiyatlarla€ 65,00
Çimkentİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 65,00
İstanbulSt. Petersburg
Başlayan fiyatlarla€ 65,00
Kazablankaİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 75,00
AstanaAntalya
Başlayan fiyatlarla€ 75,00
İstanbulKazablanka
Başlayan fiyatlarla€ 85,00
İstanbulKaraçi
Başlayan fiyatlarla€ 85,00
St. Petersburgİstanbul
Başlayan fiyatlarla€ 85,00
