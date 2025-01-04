Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! "AK Parti gücünü farklı yerlere ulaştıracak" | Taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yarın düzenlenecek Rize ve Trabzon il kongrelerine katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Başkan Erdoğan, Camii Meydanı'nda halka hitap etti. Başkan Erdoğan açıklamasında, 'Burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası ana baba ocağı. Öyleyse buradan daha farklı ses çıkması lazım.' ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ardından memleketi Rize'de, vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan, makam aracından inip otobüse geçerek kısa bir konuşma yaptı.
Bugün AK Parti'nin Samsun ve Ordu kongrelerini yaptıklarını, yarın da Rize ve Trabzon kongrelerini yapıp İstanbul'a döneceklerini belirten Erdoğan, ana-baba yurdunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Güneysu'da vefat eden komşuları Mehmet Karslı'nın taziye evini ziyaret edeceğini kaydeden Erdoğan, yarın da cenaze merasimine katılacağını söyledi.
Başkan Erdoğan, şunları ifade etti: "Rabbim yar, yardımcımız olsun. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içinde, daima bu birliğinizi, beraberliğinizi süratlendirip, ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası baba-ana ocağı, öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum, güveniyorum. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız."
Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.
İlçe merkezinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
RİZE'DE TAZİYE EVİNİ ZİYARET ETTİ
AK Parti'nin Samsun ve Ordu il kongrelerinin ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, vefat eden komşusu Mehmet Karslı'nın taziye evini ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN KOMŞUSUNUN TAZİYESİNDE KUR'AN-I KERİM OKUDU
Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Başkan Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.
Başkan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.
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