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Antalya Manavgat'ı yine sel vurdu! Yollar göle döndü: Evleri su batı | Mahsur kalan sürücüler A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 18:17 Güncelleme: 24.12.2024 18:35
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Antalya Manavgat’ı yine sel vurdu! Yollar göle döndü: Evleri su batı | Mahsur kalan sürücüler A Haber’e konuştu

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşanan kuvvetli yağışın ardından yollar gölü döndü, ev ve iş yerlerini su basmıştı. Bugün ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya Manavgatta manzara değişmedi. Etkili sağanak yağış ile braber birçok evi su bastı. Araçlar yolda kaldı. Yaşanan son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve kameraman Tunahan Konuk saniye saniye görüntülerken Mahsur kalan sürücüler A Haber’e konuştu. İşte detaylar...

Antalya'nın Manavgat, ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz günlerde de Manavgat'ta yaşanan kuvvetli yağışın ardından yollar gölü döndü, ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Bugün ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya Manavgatta manzara değişmedi. Etkili sağanak yağış ile braber birçok evi su bastı. Araçlar yolda kaldı.

A Haber muhabiri Ahmet Çelik Antalya'daki son durumu aktardı. Çelik'in açıklamaları şöyle "Antalya Manavgat'dayız. Manavgat kaderini yaşamaya devam ediyor. İki gün önce burayı sel basmıştı. Çok sayıda ev sular altında kalmıştı. Şu anda gördüğünüz gibi manzara burada iki gün öncesini aratmıyor. Sabah saatlerinde başlayan yağış aralıklı olarak ve şiddetli bir şekilde etkili oldu. Bizler Sarılar Mahallesi'ndeyiz. Artık yavaş yavaş sular evlerin içine girmeye başladı. Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren teyakkuzdaydı. Çok sayıda ekip bölgedeydi ama görüyorsunuz sel yavaş yavaş birinci katların içerisine girmeye başladı. İşte Sarılar Mahallesi'ndeki durum korkunç durumda. Artarak devam eden yükselen bir su var. O noktada evler var. Evlerin zemin katları ve bodrum katları su altında. Burası için bugün Turuncu uyarı verilmişti. Taşımalı eğitimdeki okullar tatil edilmişti. Şu an itibari ile yağış etkili oldu akşam saatlerinde yağış etkisini artırdı. Burası adeta şelale şekline dönmüş durumda. Burada adeta can pazarda yaşanıyor çünkü birinci katlarda geçtiğimiz gün de meydana gelen selde burayı boşaltmışlardı. Şu an itibari ile gördüğünüz gibi durum yine aynı. Burada 20-30 santimlik yükseklikte su var. Gördüğünüz bu noktada da birçok mezarında su altında kaldığını görüyoruz. Bazı vatandaşlar bulundukları yerden iş makinalarıyla alınmış durumda. İleride bazı araçların kaldığını görüyorum. Ekiplerin bir müdahalesi var. İş çıkışıydı vatandaşlar evlerine gitmeye çalışıyordu. Ama şu an itibari ile onlarda bulunduğumuz bu noktada sel felaketine kapıldılar. Ekiplerin iki araca müdahale ettiğine yönelik çalışmalarını görüyoruz.



Mahsur kalan sürücüler A Haber'e konuştu.



Mahsur kalan sürücü yaptığı açıklamada,"Araçla gelirken burada suyun yüksekliğinden dolayı araç stop etti. Araç şu anda çalışmıyor. Araçta tek kişi benim." dedi.

Mahsur kalan diğer sürücü ise "Araçta çocuklar vardı itfaiye çocukları götürdü. Aracımız stop etti burada kaldık. Mahsur kalan çocuklarımıza itfaiye götürdü. Biz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya’da yağış nedeniyle iş yerleri su altında kaldıAntalya’da yağış nedeniyle iş yerleri su altında kaldı

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