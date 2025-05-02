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AK Parti Gençlik Kolları'ndan CHP'yi tiye alan paylaşım! “Organize işler”

AK Parti Gençlik Kolları "Organize İşler" başlığıyla bir video yayınladı. Görüntülerde eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk şüphelilerinin oteldeki görüşmesi yer alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bu skandalı 'çorba' örneği ile kapatmaya çalışması "ti'ye alındı. Video kısa sürede sosyal medyada viral olurken Başkan Erdoğan'ın İBB'ye yönelik operasyon üzerinden CHP'ye, "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Gördük ki; bantçı olup çıkmışlar" dediği görüntü de yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2025 23:53 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 23:59
AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’yi tiye alan paylaşım! Organize İşler

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NDAN CHP'Yİ TİYE ALAN PAYLAŞIM!

AK Parti Gençlik Kolları "Organize İşler" başlığıyla bir video yayınladı.

AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’yi tiye alan paylaşım! Organize İşler

"GÜYA HER İŞLERİNDE ŞEFFAF OLACAKLARDI"
Yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz gün İBB'ye yönelik operasyon üzerinden CHP'yi eleştirerek, "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı. Gördük ki; bantçı olup çıkmışlar" dediği görüntü yer aldı.

AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’yi tiye alan paylaşım! Organize İşler

ÖZGÜR ÖZEL'İN SAVUNMASI ALAY KONUSU OLDU

Özgür Özel Saraçhane'de İBB'yi ziyarette İmamoğlu'nun kasalarıyla yaptığı otel buluşmasında kamera bantlama skandalını savunmak için "Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. 'Bu niye bantlı?' diyorum. 'Öyle olması gerekir efendim' diyor, 'Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.' Dedim, 'Peki.' Aldıkları eğitimin gereği o." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’yi tiye alan paylaşım! Organize İşler

ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇORBA ÖRNEĞİ TİYE ALINDI

Ayrıca görüntüde eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yolsuzluk şüphelilerinin oteldeki görüşmesi yer alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bu skandalı 'çorba' örneği ile kapatmaya çalışmasını "ti'ye alındı.

AK Parti Gençlik Kolları’ndan CHP’yi tiye alan paylaşım! Organize İşler

hHatırlanacğı üzere Beşiktaş'taki Le Meridien otelin 1. katında yapıldığı tespit edilen gizli toplantının ardından Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir buçuk saat sonra saat 11.29'da otelden ayrıldı. İmamoğlu'nun otelden ayrılmasının hemen ardından yalnızca 7 dakika sonra saat 11.36'da koruma görevlisi otelin çıkış kapısında elinde iki büyük valizle belirdi. Koruma görevlisinin elindeki iki valizle İmamoğlu'nun ardından hızla otelden ayrıldığı görülmüştü.

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