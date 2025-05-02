Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı! "Bu ay içinde yeni müjdeyi paylaşabiliriz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerjide dengeli üretim portföyünün önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Avrupada'ki elektrik kesintisine ilişkin 'Türkiye olarak zaten şu anda hali hazırda mevcut bir dengeli portföyümüz var kömürden hala elektrik üretiyoruz. Çok iddialı hedeflerimiz var. Bunların sistemi entegrasyonu için arkada güçlü bir altyapıyı da kuruyoruz.Onun için endişeye mahal yok. Dolayısıyla şu an Türkiye'de çok şükür bir sıkıntı gözükmüyor.' dedi. 'Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz.' diyen Bayraktar, bu müjdenin Karadeniz'den gelebileceğini söyledi. Bayraktar, 'Şu anda mevcut devam eden üretimlerimiz Irak'ta olsun Azerbaycan'da Rusya'da Türkiye petrollerinin ortak olduğu projeler var. Bunları yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Macar petrol şirketi ile orada petrol üretimine başlayacağız inşallah kısa zamanda yeni anlaşmalar yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başlıkları...
Doğal Kaynaklar Zirvesi çok yoğun bir zirve oldu. Doğal kaynaklar petrol doğalgaz maden alanlarında dört kıtadan 14 ayrı ülkeden on bakanın dört bakan yardımcısının katıldığı elbette Cumhurbaşkanımızın katılımıyla da hakikaten zirve havasına kavuşan bir konferans geçirdik. Aslında bizim görüşmelerimiz dün başladı. Burada buraya gelen intikal eden bakanlarla birlikte ikili görüşmelerimiz oldu. Hem hükümet arası ilave anlaşmalar imzaladık. Romanya ve Bulgaristan'la birlikte. Şirketimiz arasında da iş birliği anlaşmalar imzalandı. Doğrusu biz burayı açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi bir Marka haline getirmek istiyoruz. İstanbul'da kaynaklar Zirvesi bir platform olsun istiyoruz. Bu kadar geniş katılımlı farklı ülkelerden yatırımcıların hükümet temsilcilerinin olduğu büyük bir organizasyon bugün oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da benzer programları gerçekleştiririz. Tabi burada Türkiye'nin rolü Türkiye'nin üstlendiği önemli bir misyon var. Türkiye enerji diplomasisi aslında çok uzun yıllardır güçlü bir şekilde kullanıyor ve bunu geliştirmeye gayret ediyoruz.
"ZİRVEDE İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI"
Çünkü biz enerjinin her zaman için barışın bir aracı olarak kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Bugün bir çok çatışmanın aslında Odanda aslında enerji var. Enerji ve tabii kaynaklar var. Bu platformlarda da panelleri sizde çok yakından takip ettiniz. İş birliğinin önemi vurgulandı çeşitlendirmelerinin önemi vurgulandı. Ülkelerin birbirleriyle olan bölgesel geliştirebilecekleri ortaklıklar ve projelerin ne kadar önemli olduğu enerji güvenliği açısından bir kez daha vurgulanmış oldu.
AVRUPA'DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
Biz bugün bakanlarla iki oturum yaptık. Zira 14 bakan ve bakan yardımcısı burada misafirimizdi. Bunların hepsiyle biraz daha samimi ortamda bir panel gerçekleştirmek istedik. Ayrıca kıymetli meslektaşlarımla bizim aramızda bir dostluk bir hukuk da var. O yüzden biraz daha samimi bir ortamda bunu yapalım istedik. Avrupa'da çok büyük bir elektrik kesintisi yaklaşık 60 milyon kişiyi etkiledi. bugün panellerde Afrika vardı. Afrika'da enerjiye erişim her zaman problem. Ama Avrupa'da konuşulan meseleler de bunlar. Avrupa'nın tam ortasında bunlar gerçekleşmiş oldu. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz ve değerlendirmelerimiz olmakla birlikte şu anda henüz İspanya tarafı da Portekiz tarafı da ya da bizim de taraf olduğumuz Avrupa'nın iletişim şebekesi operatörü henüz çok net bir şekilde bunun sebebi şudur demedi. Demediği için de süpekülasyonlar artıyor bunu biraz zaman alacağını biz öngörüyoruz. Bugün panellerden ilk netice aslında şuydu dengeli bir üretim portföyüne enerjide sahip olmak çok önemli. Bir tek kaynağa bağlı kalmak veya doğru değil. biz bunu yıllarca söylüyoruz ve uyguluyoruz. Bir enerji dönüşümü fenomeni var dünyada. Enerji daha yeşil olmaya başladı fakat bir taraftan da kimse enerji arz güvenliğinden taviz vermek istemez. Enerjiye sürekli erişim kaliteli erişim ucuz erişim istiyoruz.
"TÜRKİYE'DE ÇOK ŞÜKÜR BİR SIKINTI GÖZÜKMÜYOR"
Pazartesi ve salı günü kısmen yaşanan hadiseden çıkarmamız gereken önemli dersler var. Aslında bu dengeyi Sağlamak için Türkiye olarak biz nükleer yapmak istiyoruz. Nükleer enerjimizi bugün cumhurbaşkanımız da konuşmalarını ifade etti 2028 sonunda akıyor tüm üniteleri ile devreye girdiğinde ihtiyacımızın yüzde onunu kesintisiz bir şekilde baz olarak sağlayacak. Bu çok önemli bir şey ama Türkiye olarak zaten şu anda hali hazırda mevcut bir dengeli portremiz var kömürden hala elektrik üretiyoruz. Ve buna ihtiyacımız var doğal gaz elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz ama çok büyük oranda da yenilenebilirlere yatırım yapıyoruz. Çok iddialı hedeflerimiz var. Cumhurbaşkanımız Bakü'de açıklamıştı 120 bin megabayta geleceğiz bugün de ifade ettiler bunları yapıyoruz bunların sistemi entegrasyonu için arkada güçlü bir altyapıyı da kuruyoruz açıkçası.Onun için endişeye mahal yok. Dolayısıyla şu an Türkiye'de çok şükür bir sıkıntı gözükmüyor.
"TÜRKİYE MACARİSTAN'DA PETROL ARAYACAK"
İki gün önce Macaristandaydım. Türkiye'nin petrolleri bizim milli petrol şirketlerimiz gözbebeğimiz Sakarya Gaz Sahası, Gabar dedik ben her zaman şunu söyledim. Türkiye mutlaka sadece Türkiye'de değil dışarıda da aktif milli şampiyonları olan bir ülke olmak zorunda enerji alanında. Türkiye petrollerini Botaş'ı eğitim madeni biz böyle kurguluyoruz. Şu anda mevcut devam eden üretimlerimiz Irak'ta olsun Azerbaycan'da Rusya'da Türkiye petrollerinin ortak olduğu projeler var. Bunları yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Irak Başbakan yardımcısı bugün buradaydı onunla da görüşmemiz oldu. Macar petrol şirketi ile orada petrol üretimine başlayacağız inşallah kısa zamanda. Yeni anlaşmalar yapıyoruz. 1 Nisan itibarıyla Türkmenistan gazı Türkiye'ye geldi. Bu çok önemli bir gelişme. İnşallah onun miktarını artırmak istiyoruz. Bugün bu konferans ve zirve kapsamında şirketler arasında özellikle bizim Sakarya gaz sahasında üçüncü bazla ilgili önemli bir anlaşma imzalandı.
"GABAR'DA ŞIRNAK'TA DİYARBAKIR'DA ÖNEMLİ KEŞİFLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ"
TPAO Çinli şirkete önemli bir anlaşma imzaladı. Bizimki temel önceliğimiz Gabar sahasını geliştirmek. Sakarya gaz sahasındaki üretimi artırmak. Çünkü bulunmuş rezervlerin üretilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla önceliğimiz o. Ama eşzamanlı olarak biz hem Karadeniz'de hem de özellikle Gabar'da Şırnak'ta Diyarbakır'da önemli keşifler için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu sene için şunu söyleyeyim şu ana kadar şu an için 41 milyon varil ilave rezerv kattık rezervlerimize. Aslında yeni keşifler yapmış olduk. Petrol için söyleyeyim bunun %58'i Diyarbakır sahalarında geldi. Karadeniz'de de üç gemimiz yoğun bir şekilde mevcut üretimi Sakarya Gaz Sahasındaki üretimi arttırmak için çalışıyor. Ama keşiflerle alakalı yeni kuyular da yeni sondajlar da yapıyoruz.
"BU AY İÇİNDE YENİ MÜJDE PAYLAŞABİLİRİZ"
İnşallah yakın zamanda ümit ederim bu ay içerisinde yeni bir müjde milletimizle paylaşırız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu müjde Karadenizden gelebilir. Ama henüz çalışmalarımız bitmiş değil bittikten sonra bunu ancak net rakamlarla ortaya koymak isteriz. Dolayısıyla ülkemizin potansiyelini hala aramaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.
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