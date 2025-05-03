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CANLI | İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! Şam'da patlamalar yaşanıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.05.2025 00:27 Güncelleme: 03.05.2025 02:37
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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı!

Terör devleti İsrail, Gazze ve Lübnan'ın yanı sıra bu seferde Suriye'yi hedef alıyor. İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi. İsrail tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma altyapısını vurduk” ifadelerine yer verildi. Öte yandan İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

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Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

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01:45 03 Mayıs 2025

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de bir askeri tesisi, uçaksavar toplarını ve karadan havaya füze altyapısını hedef aldık. İsrail ordusu, İsrail vatandaşlarını korumak için gerektiği sürece operasyonlarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi. 

 

 

 

01:03 03 Mayıs 2025

ŞAM YÖNETİMİNDEN İLK TEPKİ

Şam yönetimi, İsrail'in saldırısına sert tepki gösterdi. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini hedef aldığı vurgulandı, "Pervasız eylemler" olarak nitelenen saldırılar ile İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırdığının altı çizildi.İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırmıştı.

 

00:27 03 Mayıs 2025

ŞARA DÜRZİ LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Cumhurbaşkanı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şara, Şam'daki Halk Sarayı'nda Dürzi lider Canbolat ile görüştü.

Görüşmede ele alınan konulara ilişkin bilgi paylaşılmazken, ziyaretin, Suriye'de Dürzilerin yaşadığı bazı bölgelerde yasa dışı gruplarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmaların ardından yapılması dikkat çekti. Canbolat Baas rejiminin yıkılmasının ardından 8 Ocak'ta Şam ziyaret etmişti.İsrail ise 30 Nisan'da akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.Söz konusu görüşme, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi açısından önemli görülüyor.

 

00:27 03 Mayıs 2025

SURİYE'DE TAM 200 TIR ABD ÜSLERİNE ÇEKİLDİ

Yerel kaynaklara göre, ABD güçlerinin konuşlandığı, Koniko ve Ömer gaz sahalarından yaklaşık 200 TIR Haseke iline çekti.Deyrizor'daki petrol sahalarından çıkan 200 TIR Haseke kırsalındaki Kasrek ve Şeddadi'deki ABD üslerine çekildi.Kaynaklara göre, çekilen TIR'larda çok sayıda konteyner, bazı askeri araçlar ve prefabrik ofisler yer alıyor.

 

00:16 03 Mayıs 2025

SURİYE'YE HAVA SALDIRISI

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı. Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı. İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

 

 

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