Kabine toplantısında gündem asgari ücret! Ne karar çıkacak?

Terörle mücadele konusu da toplantının ana gündemlerinden biri (AA)

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusu, Kabine'nin değişmez gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Son dönemde terörle mücadelede yapılan hamleler toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınacak. İstihbarat raporları ve güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin aktarımları toplantıda yer alacak.

SURİYE'DE HANGİ HAMLELER YAPILACAK?

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin arından bölgedeki son gelişmeler de toplantının ana gündem maddelerinden biri. Kritik toplantıda Suriye'de atılacak yeni adımlar masadaki en kritik konularda biri olacak.