Narin Güran’ın avucunda kıl bulunmuş! Adlı Tıp Raporunda kıl ile ilgili çelişki

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama sürüyor.

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a ertelemişti.

Narin Güran (AHABER ARŞİV)

NARİN GÜRAN NASIL ÖLDÜ?

Türkiye günlerdir Minik Narin'i kim neden öldürdü? sorusuna yanıt ararken, Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu ortaya çıktı.

İstanbul'da yapılan en geniş raporda şu ifadeler yer alıyor:

Otopsi fotoğraflarının kurumumuz tarafından yapılan incelemesinde elde edilen bulgular da dikkate alındığında; Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbı delillerinin bulunmadığı, 7. Adli dosyada kayıtlı bilgilerde; çocuğun 21/08/2024 tarihinde kaybolduğu, 08/09/2024 tarihinde dere yatağında üzerinde kaya parçası bulunan çuval içerisinde ölü olarak bulunduğu, otopsisinde dış muayenede ağızda dudak içlerinde kanama alanları, boyun bölgesinde ciltte ve yumuşak dokularda kanama alanları görüldüğü, iç muayenesinde boyun yumuşak dokularında kanama alanları görüldüğü, bu bölgelerden histopatolojik inceleme amacıyla doku örnekleri alındığı, yapılan incelemede kanama alanları tespit edildiği, boyun bölgesinde tiroid kıkırdakta kırık görüldüğü, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, otopsi fotoğraflarının kurulumuzca yapılan değerlendirmesinden elde edilen bulgular dikkate alındığında çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyunu bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur.

Öldürülen Narin Güran'ın Adli Tıp Raporu ( A Haber ekran görüntüsü)

MİNİK NARİN'İ ZEHİRLEDİLER Mİ?

Minik Narin zehirlenerek mi öldürüldü? Adli Tıp raporunda Narin'in zehirlenmediği belirtildi. Raporda konuyla ilgili olarak mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı açıklanırken, "Adli dosyada kayıtlı bilgiler, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları, otopsisinde tespit edilen bulgular, otopsi esnasında cesetten, cesedin yanında bulunan çantadan ve cesedin içinde bulunduğu çuvaldan alınan böceklerin Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi Adli Entomoloji Laboratuvarında yapılan incelemesinde elde edilen bulgular, olay yeri inceleme ve otopsi fotoğraflarının kurulumuzda yapılan incelemesinden elde edilen bulgular da dikkate alındığında "Çocuğun ölümünün 21/08/2024 tarihinde meydana geldiği, sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu, otopsisinde dişlerde tespit edilen kayıpların çürümeye bağlı oluştuğu tespit edildi." ifadeleri yer aldı.

Öldürülen Narin Güran'ın Adli Tıp Raporu ( A Haber ekran görüntüsü)

NARİN'İN AVUCUNDA KIL BULUNMUŞ!

Adli Tıp Raporu'nda Minik Narin'in sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet 0,5 cm uzunluğunda kıl bulunduğu yer aldı.

Adli Tıp, kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğunu tespit edildiğini de belirtti. Raporda saçın köklü olduğu ancak DNA analiz çalışmalarına cevap verilmediği yer aldı.

Ayrıca Narin'e ait olduğu bildirilen atlet üzerinden alınan kıl örneği ve şort üzerinden alınan alınan kıl örneklerinin kök ve kök kılıfı içermediğinden dolayı DNA analiz çalışmalarına alınmadığı belirtildi.

NARİN'İN AVUKATLARINA ÇAĞRI

A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı'nda yorumlarda bulunan Avukat Begüm Ece Pazarcı, DNA analiz çalışmalarıyla ilgi olarak "Ceza yargılamasında hakim gösterilen delillerle ve tarafların itirazlarıyla bağlı kendi istediği delili serbestçe araştırıp takdir edebilir. Bu program bu noktada bir ihbar olsun. Mahkeme heyeti mutlaka bu detayı dikkate alacaktır." dedi.

Tutuklu Salim Güran'ın arabasından yeni görüntü ortaya çıktı ( A Haber ekran görüntüsü)

SALİM GÜRAN'IN ARACINDAN YENİ GÖRÜNTÜ!

Öte yandan davada tutuklu olarak yargılanan amca Salim Güran'ın aracından yeni görüntüler de ekrana getirildi. HTS kayıtlarıyla eşleşen görüntülerde Amca Salim Güran'ın 22.50 ile 22.59 arasında Eğerturmaz Deresi'nde olduğu ortaya çıktı.