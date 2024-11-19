Narin cinayetinde o deliller ilk kez A Haber’de! İşte yıkamaya gönderilen halılar

Narin cinayetinde soruşturma devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Cinayette evdeki o halkılar ilk kez A Haber'de yayınlandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlanmıştı. Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken; 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi.

Narin Güran cinayetinin bir numaralı sanıklarından olan tutuklu amca Salim Güran'ın karakol komutanı başta olmak üzere arama çalışmaları sırasında Devlet Su İşleri görevlileri ve köylülerle yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtları ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından cinayette yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

GECE AJANSI O HALILARIN GÖRSELLERİNE ULAŞTI

Cinayette evdeki halılar delil olarak gösteriliyordu ve yıkmaya gönderilmesi ise oldukça dikkat çekmişti. İşte o halılar ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. Gece Ajansı programı o halıların görsellerine ulaştı.

CEZAEVİ GÖRÜŞMESİNDE HALI DİYALOĞU

Enes Güran'ın ağabeyi Baran Güran'a Van'a giden halıyı sorduğu ortaya çıktı.