Narin Güran cinayetinde yeni kayıtlar! Amca Salim Güran’ın konuşmaları ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinin bir numaralı sanıklarından olan tutuklu amca Salim Güran'ın karakol komutanı başta olmak üzere arama çalışmaları sırasında Devlet Su İşleri görevlileri ve köylülerle yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtları ortaya çıktı.

70 KİŞİYLE GÖRÜŞME YAPMIŞ

Salim Güran, Narin'i kaybolmasının ardından 70 farklı kişiyle yaptığı görüşmelerde, sürekli olarak küçük kızın Narin'in ya suya girip boğulmuş olabileceğini, ya da köye gelen iki çingene kadın tarafından kaçırılmış olabileceğine dikkat çekiyor. Amca, olayın ilk başından itibaren ya suda boğulma ihtimali, ya da kaçırılmayı gündeme getiriyor, başka seçenek bırakmıyor.

Salim Güran'ın sürekli boğulma ihtimalini gündeme getirmesi ve su kanalı üzerinde durması dikkat çekiyor.

NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU KIZI BİLDİRDİ

Bu görüşmelerde ilk olarak kızı arıyor ve "Baba diyorlar ki Narin kaybolmuş" diyor. Salim de, "Nasıl kaybolmuş?" diye soruyor. Ardından karakol komutanını arayarak, "Aleyküm selam komutanım. Kusura bakma rahatsız ettim komutanım. Ben şu anda tarladayım. Çocuklar beni aradı. Benim kardeşimin kızı kayıptır. Köylüler herkes kalkmış arıyor, kızı bulamıyorlar" diyor. Komutan "Kaç yaşında?" diye sorunca Salim kendi kızına Narin'in kaç yaşında olduğunu sorup öğrendikten sonra "8 yaşında komutanım" diye cevap veriyor.

"SÖZDE EVE GİTMİŞ AMA GİTMEMİŞ"

Salim Güran, karakol komutanıyla konuşmasında, aslında olayı başından şekillendirir gibi de davranıyor. Örneğin, Narin'in arkadaşlarının aktardığı bilgileri komutana söylerken, eve gitmiş olduğunu hemen örtmeye çalışıyor. Konuşma şöyle:



Komutan: Ne zaman kayboldu?



Güran: Valla öğleden sonra kimse görmemiş artık. Yani köyün hepsi ayaklanmış, arıyorlar ama bulamıyorlar. Dedim komutanımı bir arayıp haber vereyim. Daha yeni beni aradılar, bende tarladan geldim



Komutan: En son kim görmüş?



Güran: En son benim kardeşimin iki kızı beraber geliyorlar. Bir tanesi eve gidiyor, öbürü de sözde eve gitmiş ama gitmemiş. Hiçbir bilgim yok.

Salim Güran (A HABER ARŞİV)



Güran, ilgisi yokken Narin'in "sözde eve gittiğini" ve ilgisiz yere de "bilgisi olmadığını" söylüyor. Narin'in kuzenleri, küçük kızın yemek için evlerinin olduğu yokuştan çıktığını söylediler. Yani Narin, daha sonra cinayetin işlendiği yer olarak gösterilen, amcasının da evinin olduğu yere gitti. Narin'in babası, ısrarla Narin'in bu yokuştan yukarı çıkmadığını ileri sürüyor ve bu açıklamaları da dikkat çekiyor.

SU KANALINA YÖNLENDİRDİ, BOĞULMAYI GÜNDEME GETİRDİ

Amca Salim Güran, küçük kızın köyün yakınlarındaki Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düşmüş olabileceği ihbarı üzerine kendisini arayan DSİ görevlisiyle de konuştu. Amcanın, Narin'in kanala düşmüş olabileceğini söylesi üzerine görevli, neden bu ihtimali gündeme getirdiğini merak ediyor. Görevlinin, "Siz neye göre kanala düştüğünden şüpheleniyorsunuz?" sorusuna, Salim Güran, "Evimiz kanala yakın ya, zaten iki şüphe var. Bir kanal, bir de kaçırılma" diyor. Görevlinin, "Kanala düşseydi çıkardı abi ya" demesi üzerine bu kez, "Acaba sulama kanalına düşüp ızgaranın altına takılmış olamaz mı?" diye soruyor.



Ardından Kürtçe konuştuğu köylülerden birine, "Okulun anahtarı sende mi. Getir bir okula bakalım. Jandarmalar kamera görüntülerine bakacaklar. 1 saattir arıyoruz kız kayıptır. Geç söylediler bize de 4,5 5 gibi söylediler. Kız kayıptır diyorlar geliyorum arayalım bari" diyor. Karşıdaki kişinin, "Nerede arayacağız" sorusuna da "Köyde arayacağız" diye cevap veriyor. Ardından bir başka yakınıyla Kürtçe konuşan amca, "Şimdi karakol komutanını aradım söyledim, onlar da gelecekler birazdan. Yani bu kız nereye gidebilir ki, kayboldu yav. Vallahi hepimiz bakıyoruz, arıyoruz. Saat 3 gibi Eno'nun evinin oralarda görmüşler ama bilmiyorum ki, bu suya muya düşmesin acaba. Köprünün orada korkuluk falan yok mu, oraya bir baksaydık yav" diyor.



EKİPLERDEN KENDİSİNE BİLGİ VERMELERİ İSTEDİ

Salim Güran kendisini arayan bir başka kişiyle yaptığı görüşmede ise, AFAD ve Jandarma görevlilerini kast ederek, "Sizin köyün korucuları da geldi arıyor herkes. Yalnız bildikleri bir şey varsa eğer bunu bize de söylesinler. Bir şüphe varsa, ya da şüphelendikleri bir durum varsa bizim de bilgimiz olsun yani. Bir ipucu buldularsa eğer bizim de haberim olsun bundan. Yüzbaşı, bölük komutanı kendisi bizzat aramalara katılıyor" diyerek aileden şüphelenip şüphelenilmediğini de merak ediyor.