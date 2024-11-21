Meteoroloji sarı kodla uyardı: İstanbul dahil 49 şehirde... Kuvvetli rüzgar geliyor, fırtına haritayı kapladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok ilde şiddetli hava koşulları görülecek. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksaklık ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünü ʺsarıʺ kodla uyardı. (AA)

İstanbul'a Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını duyurdu. İstanbul Valiliği, rüzgarın gün içerisinde lodos (güney ve güneybatı yönleri) şeklinde eseceğini, öğleden sonra ise karayele (kuzey ve kuzeybatı yönleri) dönerek hızının 50-80 km/saate ulaşacağını açıkladı.

Beklenen yağış miktarının 21-50 kg/m² arasında olacağı belirtilirken, perşembe 12.00-21.00 saatleri arasında yağışların yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca cumartesi günü de sabah saatlerinden itibaren yağışların etkisini artırması bekleniyor.

ralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 49 kentte fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. (AA)

Hava Sıcaklıkları Ani Düşüş Gösteriyor

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar perşembe gününden itibaren 8-10 derece birden düşecek. Alçak basınç sistemiyle birlikte kuvvetli lodos ve karayelin bölgede fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

Ege Bölgesi: Sağanaklar Etkisini Artıracak

Ege Bölgesi'nde de kıyı kesimlerde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde yağış miktarının yer yer 75 kg/m²'ye kadar çıkabileceği belirtilirken, Kütahya çevresinde bu miktarın 21-50 kg/m² arasında olması tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların perşembe gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. (AA)

Sarı Alarm Verilen 49 İl

Meteoroloji, aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'nın da bulunduğu 49 il için sarı alarm uyarısı yaptı. Bu illerde kuvvetli yağış ve fırtınanın ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

İstanbul Valiliği'nden Arka Arkaya Uyarılar

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Valilik açıklamasında, "Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da güney ve güneybatıdan (Lodos), yarın öğle saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeybatıdan (Karayel) 50-80 km/saat hızla esmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların ani sel, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Valilik, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tedbir Alınmalı, Ulaşımda Aksamalara Hazırlıklı Olunmalı

Uzmanlar, bu tür hava koşullarının özellikle şehir içi ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Sel ve su baskınlarına karşı gerekli önlemlerin alınması, acil durumlar için yetkililerin çağrılarına kulak verilmesi gerektiği belirtiliyor.

21 Kasım hava durumu saat 06.00-12.00 aralığı (MGM)

21 Kasım Türkiye Geneli Hava Durumu

Marmara Bölgesi: Sağanak Yağış ve Kuvvetli Fırtına Kapıda

Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı (Lodos) yönünden başlayarak, öğleden sonra kuzeybatıdan (Karayel) 50-80 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor. İstanbul, Bursa, Edirne ve Kocaeli'nde yağış miktarının yerel olarak 50 kg/m²'ye kadar ulaşması beklenirken, hava sıcaklıklarında da 4-6 derece düşüş yaşanacak.

Ege Bölgesi: Çok Kuvvetli Yağış ve Yer Yer Dolu Riski

Ege Bölgesi'nde özellikle kıyı kesimlerde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli şekilde görülecek. Meteoroloji, bu bölgelerde yer yer dolu yağışı riski olduğunu açıkladı. Ayrıca Ege Denizi'nde 3,5 metreye varan dalgalar ve şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar bekleniyor.

21 Kasım hava durumu saat 12.00-18.00 aralığı (MGM)

Akdeniz Bölgesi: Antalya ve Adana'da Yağışlar Kuvvetli Olacak

Batı Akdeniz ve Adana çevrelerinde etkili olacak sağanak yağışlar, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli şekilde görülebilir. Rüzgarın güney ve güneybatıdan kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Yağışlar, bölgedeki tarımsal faaliyetleri etkileyebileceği için yetkililer üreticileri tedbir almaları konusunda uyardı.

İç Anadolu ve Karadeniz: Kuvvetli Rüzgar Eşliğinde Yağış Geliyor

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Eskişehir ve Konya gibi illerde akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Karadeniz'de ise Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Orta Karadeniz'de rüzgarın hızının 60 km/saate ulaşabileceği belirtildi.

21 Kasım hava durumu saat 18.00-24.00 aralığı (MGM)

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Yağmur ve Kar Görülecek

Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl ve Muş'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde de kar yağışı etkili olabilir. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da sağanak yağışların sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Karadeniz'de rüzgarın öğleden sonra kuzeybatıdan kuvvetli şekilde eseceği tahmin edilirken, Marmara ve Ege'de ise 50-80 km/saate varan rüzgarlarla birlikte sağanak yağışlar deniz ulaşımını olumsuz etkileyebilir.

21 Kasım hava durumu saat 00.00-06.00 aralığı (MGM)

Meteoroloji'den Vatandaşa Öneriler

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Ani Sel ve Su Baskınları: Ani yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun.

Fırtınaya Dikkat: Ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara neden olabilecek kuvvetli rüzgara karşı hazırlıklı olun.

Tarım Ürünleri Koruması: Kuvvetli yağış ve dolu ihtimaline karşı tarımsal faaliyetler için önlem alın.