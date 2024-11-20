Bu delille yer yerinden oynayacak! Narin Güran’ın gömüldüğü derede kellik ilacı bulundu | İlaç Salim Güran’a mı ait?

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlanmıştı. Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken; 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi.

Cinayetle ilgili her geçen gün yeni bilgi ve belgeleri ortaya koyan A Haber'de yine dikkat çeken görüntüler paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan delillerin yanı sıra yer yerinden oynatacak yeni bir delil daha bulundu.

Narin Güran'ın derede gömüldüğü noktada erkekler için kullanılan bir ilaç bulundu. Bulunan kellik ilacının kime ait olduğu merak konusu iken tüm Türkiye'nin konuşacağı o delil A Haber ekranlarında değerlendirildi.

A Haber ekran görüntüsü

İşte detaylar;

Bu delilin Narin'in cansız bedenine 5-6 metre uzaklıkta bulunduğunu ifade eden Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Xpecia* isimli bir ilaç bu. Erkekler için ayrı kadınlar için ayrıymış. Bu ilaç erkeklerin kullanması için." İfadelerini kullandı.

*Xpecia, erkek tablet içeriği saç derisine, köklerine fayda sağlayabilecek vitamin, mineral gibi ögeler bulundurur.

A Haber ekran görüntüsü

Bulunan ilacın amca Salim Güran'a ait olabileceği tanısı üzerinde duran uzman isimler, "Salim Güran'a ait iki fotoğraf var. Birinde saçının olmadığı görünüyorken, bir diğer fotoğrafta ise daha sık saçının olduğu görünüyor. Hatta mahkeme günü görenlerde saçlarının olduğunu ifade ettiler. Bu ilaçla ilgili iddianamede de bir detay bulunamamaktır." ifadelerini kullandılar.

Avukat Aydoğan Ahıakan ilaç hakkında yaptığı açıklamalarda, "Bu ilaç sadece kellik için değil aynı zamanda saç dökümümü de engelleyen bir ilaç. Saç ektirmiş bir kişi de dökülmemesi için bu ilacı kullanabilir. " ifadelerini kullandı.