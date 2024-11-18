Narin cinayetinde düğüm çözülüyor! Yeni görüntüler ilk kez A Haber’de: Kanlı eldivenler ortaya çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlanmıştı. Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken; 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi.

Cinayette ağabey Enes Güran'ın cezaevinde ailesi ile görüşmesine dair yeni bir video ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. Videoda aile bireylerinin mutluluğu dikkat çekti. Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'da A Haber'e verdiği röportajda "Babam Narin'i öldürmedi" demişti.

İŞTE NARİN'İN ÜZERİNDE BULUNAN TAŞ

Eğertutmaz Deresi'nde Narin'in cansız bedeninin üzerine konulan 3 taş A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında ekrana geldi.

Emekli Emniyet müdür Haydar Özdemir konuya ilişkin "Şöyle bir açıklama da vardı, çalıyla çırpıyla üzeri kapatılmış gibiydi, ve Nevzat ben bunu yapmadım, üzerini örmedim diyordu. Nevzat'ın söylemiş olduğu çok majör 2 bilgi var. Bunlardan biri Narin'in cesedini Salim'den aldığı ve Salim'in öldürdüğü ile ilgili, ikincisi de Eğertutmaz Deresi'nde bizzati kendisinin koyduğu, orada kendisinin cesedi rotadan kaldırdığı. " dedi.

YENİ GÖRÜNTÜ: KANLI ELDİVENLER İLK KEZ A HABER'DE!

Yaşananların ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. A Haber'de yayınlanan Gece Ajans'ı programında yeni görüntüler ortaya çıktı. Ahırın önündeki delillerden yeni görsellere ulaşıldı. İlk kez A Haber'de ekrana gelen o görüntülerde kanlı eldivenler yer aldı.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman "Gecenin en önemli olayı belki bu. Bunu ilk kez ekranda açıklıyoruz. Delil bu. İzleyicilerimiz buna baksınlar. Ahırın önünde bir eldiven. Dün ne vermiştik. Taştaki kanı vermiştik. Eldivende kan var. Bunu güvenlik güçleri görmüş ve numara vermişler." dedi.