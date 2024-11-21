Narin’in Adli Tıp Raporu A Haber’de yayınlandı!

Türkiye nefesini tuttu, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in katili hala belirlenemedi fakat A Haber ekibi Adli Tıp raporuna ulaştı. Narin’in boğularak öldürüldüğü net bir şekilde ortaya çıkarken kamuoyunun çokça merak ettiği ‘cinsel istismar var mı?’ sorusunun da cevabı canlı yayında uzman isimler tarafından açıklandı. Adli Tıp Uzmanı Nevzat Alkan, “Bu konuda herhangi bir belirleme yapılamadığı çünkü cenazenin ileri seviyede bozulduğu adli tıp raporunda yazıyor.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…

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