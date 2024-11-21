21 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Narin'in Adli Tıp Raporu A Haber'de yayınlandı!

Narin'in Adli Tıp Raporu A Haber'de yayınlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2024 01:49
Türkiye nefesini tuttu, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in katili hala belirlenemedi fakat A Haber ekibi Adli Tıp raporuna ulaştı. Narin’in boğularak öldürüldüğü net bir şekilde ortaya çıkarken kamuoyunun çokça merak ettiği ‘cinsel istismar var mı?’ sorusunun da cevabı canlı yayında uzman isimler tarafından açıklandı. Adli Tıp Uzmanı Nevzat Alkan, “Bu konuda herhangi bir belirleme yapılamadığı çünkü cenazenin ileri seviyede bozulduğu adli tıp raporunda yazıyor.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Narin’in Adli Tıp Raporu A Haber’de yayınlandı!
Narin'in Adli Tıp Raporu A Haber'de yayınlandı!
Amca Salim’in aracından yeni görüntü!
Amca Salim'in aracından yeni görüntü!
Meclis Komisyonu’nda kıyamet koptu!
Meclis Komisyonu’nda kıyamet koptu!
ABB’de fatura bürokratlara kesildi!
ABB'de fatura bürokratlara kesildi!
Kayyum kalkmazsa TUSAŞ’ın devamı gelir!
"Kayyum kalkmazsa TUSAŞ’ın devamı gelir!"
FETÖ- CHP- CIA- MOSSAD nasıl bir araya geldi?
FETÖ- CHP- CIA- MOSSAD nasıl bir araya geldi?
MHP’de 3 vekilin istifası kabul edildi!
MHP’de 3 vekilin istifası kabul edildi!
CHP’li belediyelerde skandallar zinciri!
CHP'li belediyelerde skandallar zinciri!
Erbil ve Ortaç için 3’er yıla kadar hapis istemi!
Erbil ve Ortaç için 3'er yıla kadar hapis istemi!
Çete üyesi bebeği bisküvi kutunda teslim etmiş!
Çete üyesi bebeği bisküvi kutunda teslim etmiş!
CHP’den TBMM’de kayyum provokasyonu!
CHP’den TBMM’de kayyum provokasyonu!
ABD’nin Suriye’den çekilmesine hazırız!
ABD’nin Suriye'den çekilmesine hazırız!
Daha Fazla Video Göster