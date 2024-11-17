Narin Güran cinayeti aydınlanıyor! Son anlarını kuzeni anlattı: Yemek yiyip geleceğim dedi | Enes’in cezaevindeki görüşmesi şoke etti

Türkiye haftalardır Narin Güran cinayetini konuşuyor. Cinayetle ilgili her geçen yeni bilgi ve belgeleri ortaya koyan A Haber'de yine dikkat çeken görüntüler paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Narin'in cesedinin taşındığı araç, ahırın önünde bulunan taştaki kanlar, Narin'in terlikleri ve ağabey Enes Güran'ın sırtında ve yüzündeki tırnak izleri ortaya çıkmıştı.

A Haber'de yayınlanan Gece Ajans'ı programında infial yaratan yeni görüntüler ortaya çıktı. Narin'i kur'an kursundan çıktıktan sonra son gören kuzenin ifadesi, ağabey Enes Güran'ın cezaevinde ailesi ile görüşmesine dair yeni bir video bulundu ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı. Videoda aile bireylerinin mutluluğu dikkat çekti. Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'da A Haber'e özel bir röportaj verdi. İbrahim Bahtiyar, "Babam Narin'i öldürmedi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava geçtiğimiz günlerde görülmeye başlanmıştı. Cinayetin en büyük şüphelileri amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar olurken; 7 Kasım'da başlayan davada henüz itiraf gelmedi.

AHIR BÖLGESİNDEKİ KAN İZLERİNİN GÖRÜNTÜSÜNE A HABER ULAŞTI

Diyarbakır'da öldürülen Narin cinayeti ile ilgili A haber ekiplerinin araştırmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Ahır bölgesindeki kan izlerinin görüntüsüne ve Nevzat Bahtiyar'ın aracına dair yeni görüntülere ekiplerimiz ulaştı. Çok özel o görüntüler Gece Ajansı programında yayınlandı.

NARİN'İN NAAŞI BU ARAÇLA TAŞINDI!

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman yayınlanan görüntülere ilişkin, "Bu görüntü Nevzat Bahtiyar'ın arabası yani Narin'in cesedinin taşındığı yer. Ahırın içerisinde çuvala koyup dereye kadar bu araçla götürdü." ifadelerini kullandı.

ENES'İN YÜZÜNDE VE SIRTINDAKİ TIRNAK İZLERİ

Narin Güran'ın ağabeyi, kolundaki ısırık konusunda ise ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu ve evde herkes ağlamaya başladı. Bende o an çok üzüldüm. Ağlarken babamın beni görerek üzülmesini istemediğim için kolumu üzerime kapatarak ağlamıştım. O esnada sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi bu sebeple oluştu. Kesinlikle kolumu kardeşlerim ya da başka biri herhangi bir sebeple ısırmadı." İfadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin ardından ağabey Enes Güran'ın yüzünde ve sırtındaki tırnak izlerine dair görüntüler ortaya çıktı.

Enes'in de yüzünde, boynunda ve sırtında tırnak izleri görüntülendi öte yandan Narin'in de yüzünde boğulma izleri ve tırnak izleri bulunmaktaydı. Bu deliller A Haber canlı yayınında analiz edilirken, katilin Enes Güran olabileceği iddia edildi.

TAŞLARIN ÜZERİNDEKİ KAN İZLERİ KİME AİT?

Ahırın önünde bulunan taşın üzerinde ki kan izleri adli tıp kurumuna gönderildi. Kanın Narin'e veya başka bir hayvana ait olup olmadığı araştırılırken şoke eden bir sonuca varıldı. Taşın güneşin altında erimesi sonucu herhangi bir DNA izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Ahırın önünde bulunan yoğun kan bulunan taşa dair görüntülere ilk kez A Haber ekibi ulaştı.

NARİN'İN ÇUVALDAKİ TERLİKLERİ

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman yayınlanan görüntülere ilişkin, "Bu terlik uzun süre çamurun içinde kalmış. Nevzat Bahtiyar bu terliklerle ilgili şunu söylüyor; Narin'in cenazesini Salim ile beraber battaniyeye sardık. Salim evden çıkarken kapının önündeki Narin'in terliklerini gördü. Onu da bana verdi ve battaniyenin oraya koydum." İfadelerini kullandı.

NARİN'İ KUR'AN KURSU ÇIKIŞI GÖREN SON KUZENİNİN İFADESİ

Minik Narin'in Kur'an kursundan çıktığında yanında olan arkadaşları ile aralarında geçen diyaloga A Haber ulaştı. Narin'in arkadaşının ifadesinde, "Narin'i evinin orada gördüm uzakta seslendim. 'Yemek yiyip geleceğim' dedi ve en son patika yoldan evinin oraya giderken gördüm." ifadelerini kullandı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN OĞLU A HABER'E KONUŞTU

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a konuştu. Sinan Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: " Nevzat Bahtiyarın oğlu İbrahim Bahtiyar beni aradı. Bana "bizim eve gelmişsiniz"diye sordu. Ben de İbrahim Güran'a "evet sizi dinlemek ve sizinle röportaj yapmak için geldim" dedim. İbrahim Güran şunları söyledi. Hemen paylaşmak istiyorum. Narin kaybolduktan sonra özellikle toplantı yapmadık demişlerdi. Bir kişi ise "evet yaptık" demişti. Dolayısıyla ben aslında toplantılara ilişkin bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle de Narin kaybolduktan üçüncü gün akşam saatlerinde cami önünde bir toplantının yapıldığını İbrahim Bahtiyar söyledi. Fakat İbrahim Bahtiyar'a neden söylüyoruz? Çünkü İbrahim Bahtiyar onlarla beraber olan bir kişi. Onların evlerinde kalan onlarla arkadaşlık kuran bir isim. İbrahim Bahtiyar toplantılara birebir şahitlik eden bir isim şunu söylüyor "Güranların sadece toplantılarını gördüm. Aralarına gitmedim sadece onların ailesi vardı. Bunların başında ise Ali Rıza Güran vardı. Şahısların ellerinde telefon yoktu. Kaldırmışlardı caminin önünde bir araya geldiler ben gitmedim. Gitseydim "neden buraya geldiniz diyeceklerdi" Yani yabancı kimseyi aralarına almadıklarını söylediler. İbrahim Bahtiyar Güran ailesinin tedirginliklerine ise Salim tutuklanmadan önce Şevket Kaya ve Salim Güran'ın yüzünde bir sararma vardı tedirginlik vardı. Ben de Narin Güran için üzüldüklerini düşündüm. Ondan dolayı ikisi de sararmış ve tedirginlik var diye düşündüm ama sonradan tutuklandıktan sonra o zaman anladım ki bu işi onlar organize etmiş. Ben zaman zaman babamın yanına gidiyorum cezaevini ziyaret ediyorum. Ben "baba ne biliyorsan lütfen bana söyle hepsin" dedim. Ama babam aynısını bana da anlattı. Babam dediki "Salim Narin'i ben öldürdüm" dedi. Babam Nezat devamında " Ben Salim'in Narin'i öldürdüğünü kendi gözünle görmedim. Salim sen de suç ortağısın bunu cinayeti al kaybet, dere yatağına at" demiş dedi.

ENES'İN CEZAEVİNDEKİ GÖRÜŞMELERİ ŞOKE ETTİ

Aile bireyleri toplanıp cezaevinde bulunan ağabey Enes Güran'a bağlandı. Ortaya çıkan görüntülerde yas evi değilmişcesine bir durum olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ağabey Enes Güran, "Allahın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık." ifadeleri kullanırken. Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, " en azından sizin çıkacağınız kesin." Enes, "Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan bir diğer görüntüde ise Enes Güran'ın diş fırçasına dair konuşmasında ki detaylar dikkat çekti. Enes Güran, "Narin benim diş fırçamı kullandı bir şey olur mu?" derken tutuklu olmayan ağabey Baran Güran ise, "onu sen elini ısırdın diye aldılar narin diş izi var mı yok mu ona bakacaklar. ondan bir şey olmaz sen neden kendine endişe ediyorsun? yenge hediye ifadesini verdi senin evde olduğunu söylüyor. Biraz sabret." ifadelerini kullandı.