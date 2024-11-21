Bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi genelinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle İstanbul ve çevresinde öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak yağışlı hava, öğrenciler ve veliler arasında "okullar tatil mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde 21 Kasım Perşembe günü yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi riskler oluşabilir. Vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulanırken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
Bursa Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede kuvvetli yağışların beklendiğini hatırlatarak vatandaşları uyardı. Ancak, İstanbul Valiliği de dahil olmak üzere, şu ana kadar herhangi bir tatil kararı alınmadı. Eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.