Bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil olacak?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara Bölgesi'nde 21 Kasım Perşembe günü yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi riskler oluşabilir. Vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulanırken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda da dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji Uyarı

Bursa Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede kuvvetli yağışların beklendiğini hatırlatarak vatandaşları uyardı. Ancak, İstanbul Valiliği de dahil olmak üzere, şu ana kadar herhangi bir tatil kararı alınmadı. Eğitim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bursa Valiliği Uyarı