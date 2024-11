Türkiye’nin dört bir yanından 4 bin kişinin DNA’sı incelendi: Türklerin genetik haritası ortaya çıktı!

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü liderliğinde yürütülen bu önemli araştırma, Rockefeller, Yale, Cardiff ve Icahn School of Medicine gibi prestijli kurumların desteğiyle gerçekleştirildi. Araştırmayı yöneten Prof. Dr. Tayfun Özçelik, Türk genetik yapısının doğu ile batı toplumları arasında bir köprü işlevi gördüğünü ifade etti.

Avrupa ile Beklenmedik Benzerlikler

Elde edilen sonuçlar, Türk genetik yapısının en çok Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu topluluklarıyla benzerlik gösterdiğini ortaya koydu. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise Avrupa toplumlarıyla, özellikle İtalya'nın Toscana bölgesi ve İspanya ile kayda değer genetik bağlantıların bulunmasıydı. Bu durum, Cilalı Taş Devri'nden itibaren süregelen göçlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Akraba Evliliklerinin Etkileri Dikkat Çekiyor

Araştırma, Türkiye'deki yüksek genetik çeşitliliği vurgularken, akraba evliliklerinin etkilerine de dikkat çekti. Çalışmada yer alan Bilkent Üniversitesi doktora öğrencisi Ece Kars, akraba evliliklerinin çekinik hastalıkların görülme olasılığını artırdığını belirtti. Bu durum, genetik hastalıklara yatkınlığı artırarak sağlık riskleri doğuruyor.

Hastalık Araştırmalarına Yeni Ufuklar

Araştırmanın bir diğer önemli sonucu, Türk toplumuna dair bugüne kadarki en kapsamlı genetik veri tabanının oluşturulması oldu. Bu veri tabanı, obezite ve diyabet gibi yaygın hastalıkların genetik yatkınlıklarını incelemek için güçlü bir temel sunuyor.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Bilimler Akademisi'nin resmi yayını Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı ve uluslararası bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.