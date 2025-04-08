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Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu?

2025 yılı kamu işçileri toplu sözleşme zammı için geri sayım başladı. 600 bine yakın 4D kamu çalışanını ilgilendiren görüşmelerde zam oranları ve teklifleri gündemde. Karayolları, demiryolları, hastaneler ve üniversiteler gibi pek çok kamu kurumundaki işçilerin gözü kulağı gelecek haberde. Peki kamu işçilerine toplu sözleşme zammında son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 08:17 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 08:19
Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç?

2025 yılına dair kamu işçileri toplu sözleşme zammı 600 binden fazla çalışanın ücret artışını belirleyecek önemli bir süreç olarak yakından takip ediliyor. Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, üniversiteler ve hastaneler gibi çok sayıda kamu kurumunu kapsayan bu toplu sözleşme görüşmelerinde gözler kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in sunacağı ilk teklife çevrildi. Peki 2025 için kamu işçilerine yapılacak zam oranı ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç?

Görüşmelerde Son Durum

Toplu sözleşme görüşmeleri, 600 bin işçiyi ilgilendiren geniş kapsamlı bir müzakere sürecini kapsıyor. Süreç, Türk-İş ve Hak-İş'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmasıyla başladı. Görüşmelerin başlangıcında, idari maddelerin büyük bir kısmı üzerinde anlaşmaya varıldı.

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç?

Şimdi ise kamu işvereni, işçi kesimine teklifini sunmaya hazırlanıyor. TÜHİS, maliyet analizini sürdürüyor ve bu analiz tamamlandığında ilk teklifini işçilere sunması bekleniyor.

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç?

Kamu İşçilerine Yönelik Talepler

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından müzakere edilen talepler arasında, günlük en düşük ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması ve sonrasında 2025'in ilk altı ayı için %50, diğer altı aylar için ise %25 zam yapılması öne çıkıyor.

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu, yüzde kaç?

Ayrıca bir refah payı olarak %10'luk bir artış talebi de masaya yatırıldı. TÜHİS, bu taleplerin maliyet analizini yaparak, işçilerin beklentilerini karşılayacak bir teklif üzerinde çalışıyor.

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