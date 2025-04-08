Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu?
2025 yılı kamu işçileri toplu sözleşme zammı için geri sayım başladı. 600 bine yakın 4D kamu çalışanını ilgilendiren görüşmelerde zam oranları ve teklifleri gündemde. Karayolları, demiryolları, hastaneler ve üniversiteler gibi pek çok kamu kurumundaki işçilerin gözü kulağı gelecek haberde. Peki kamu işçilerine toplu sözleşme zammında son durum ne?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 08:19