Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu?

2025 yılına dair kamu işçileri toplu sözleşme zammı 600 binden fazla çalışanın ücret artışını belirleyecek önemli bir süreç olarak yakından takip ediliyor. Karayolları, demiryolları, elektrik santralleri, üniversiteler ve hastaneler gibi çok sayıda kamu kurumunu kapsayan bu toplu sözleşme görüşmelerinde gözler kamu işverenini temsil eden TÜHİS'in sunacağı ilk teklife çevrildi. Peki 2025 için kamu işçilerine yapılacak zam oranı ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmeleri...