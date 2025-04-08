250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları
İkinci el araç sahibi olmak isteyenler için Nisan ayı taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. Vatandaşlar 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarlarını araştırıyor. Hangi banka kaç taksit istiyor, güncel faiz oranları neler? İşte banka banka karşılaştırmalı taşıt kredileri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:37