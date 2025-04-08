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250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları

İkinci el araç sahibi olmak isteyenler için Nisan ayı taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. Vatandaşlar 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık taksit tutarlarını araştırıyor. Hangi banka kaç taksit istiyor, güncel faiz oranları neler? İşte banka banka karşılaştırmalı taşıt kredileri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:37
250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları

2025 Nisan ayında ikinci el araç hayali kuranlar için bankaların taşıt kredisi kampanyaları yeniden şekillendi. BDDK'nın güncel düzenlemeleriyle vade oranları değişti. Elektrik motorlu taşıtlar için nihai fatura değeri 2.500.000 TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranları en fazla 48 ay olarak belirlendi. 250 bin TL'lik taşıt kredisi çekecekler için kamu ve özel bankaların sunduğu faiz oranları mercek altına alındı. Peki en uygun faiz oranı hangi bankada? İşte 48 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi faiz oranları…

250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları

Banka Banka Karşılaştırmalı Taşıt Kredileri


Taşıt kredisi almak isteyenler için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve aylık ödeme planları vatandaşın bütçesini yakından ilgilendiriyor. Bankaların sunduğu 48 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin faiz oranları ve taksit tutarları şu şekilde:

250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları

Akbank

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 13.138,74 TL

Toplam Ödeme: 632.097 TL

250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 13.677,08 TL

Toplam Ödeme: 657.749 TL

250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 12.242,09 TL

Toplam Ödeme: 589.057 TL

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