250 bin TL ikinci el taşıt kredisi: İş Bankası, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları

2025 Nisan ayında ikinci el araç hayali kuranlar için bankaların taşıt kredisi kampanyaları yeniden şekillendi. BDDK'nın güncel düzenlemeleriyle vade oranları değişti. Elektrik motorlu taşıtlar için nihai fatura değeri 2.500.000 TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade oranları en fazla 48 ay olarak belirlendi. 250 bin TL'lik taşıt kredisi çekecekler için kamu ve özel bankaların sunduğu faiz oranları mercek altına alındı. Peki en uygun faiz oranı hangi bankada? İşte 48 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi faiz oranları…