Kalp hastalığına elveda: İşte atardamarlarınızı açacak 10 besin
Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Damar tıkanıklığı, sinsi ilerleyerek kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve doğru beslenme tercihleriyle bu riski büyük ölçüde azaltmak mümkün. Peki hangi besinler damar tıkanıklılığını önlüyor? İşte atardamarlarınızı açacak kalp dostu 10 besin…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 14:34