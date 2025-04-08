Saniyeler içinde etki temizlik! Klozetteki sarı lekeleri anında gideriyor

Limon suyunun ardından, kabartma tozunu lekeli bölgelere serpin. Hafifçe suyla karıştırarak macun kıvamına getirin ve limonla temas eden bölgeye uygulayın. Yumuşak fırçayla dairesel hareketlerle ovalayın. Bu aşamada sadece temizlik değil, kötü kokulara karşı da etkili bir çözüm sağlamış olacaksınız.

Temizlik işleminin finalinde, sıcak suyu klozete yavaşça dökün ve son olarak durulayın. Bu hem kalan kalıntıların kolayca temizlenmesini sağlayacak hem de klozetin daha parlak görünmesini mümkün kılacaktır.