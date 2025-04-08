Saniyeler içinde etki temizlik! Klozetteki sarı lekeleri anında gideriyor
Klozetinizde biriken sarı lekeleri çıkarmak için saatlerce ovalamak bazen zorlayıcı olabiliyor. Yoğun kullanılan kimyasal temizlik ürünleri hem sağlık hem de çevre için zararlı etkiler oluşturuyor. Doğal temizlik arayışında olanlar ise ilk olarak karbonat ya da sirkeye yöneliyor. Bu temizlik sırrı, klozetteki sarı lekeleri 5 dakikada yok ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 13:38