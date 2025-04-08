Altın alımında yeni tehlike: İslam Memiş uyardı! Alarm zilleri çalıyor

GERÇEK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA SAHTE!



İnternetten altın alımlarının artması ile birlikte sahte altınların yaygınlaştığını belirten Memiş, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorun hem esnafları hem de tüketicileri, vatandaşları, altın yatırımcılarını da artık illallah ettirdi. Çünkü modern teknolojiyi kullanan dolandırıcılar, kalpazanlar artık birebir taklit üretmek noktasında çok başarılılar ve dolayısıyla bu taklit ürünleri internetten daha çok satıyorlar. Vatandaş da fiyat noktasında biraz daha o tuzaklara kapıldığı için daha düşük fiyatlar görüyorlar. Halbuki altın fiyatları standarttır. Yani burada herhangi bir fiyat farkı oluşumu zaten olanaksız. Ancak gerçek altın fotoğrafı paylaşıyorlar internette. Düşük ayarlı veya birebir taklit gönderiyorlar. Dolandırıldığını da bozmaya geldiği zaman anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor."