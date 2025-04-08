Altın alımında yeni tehlike: İslam Memiş uyardı! Alarm zilleri çalıyor
Düğün sezonu yaklaşırken sahte altın furyası da hız kazandı. Gerçek gibi görünen ama aslında sahte olan altınlar, internet üzerinden yaygın şekilde satılıyor. Finans analisti, vatandaşların nasıl kandırıldığını ve bu dolandırıcılıktan nasıl korunmaları gerektiğini tüm detaylarıyla açıkladı. Peki sahte altınla gerçek altın nasıl ayrıştırılır? Finans analisti İslam Memiş, A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural'a anlattı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:09