Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Korkunun ecele faydası yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Konferans Salonu'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

BAYRAM MESAJI

Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında davamıza hizmet eden AK Parti'mizin fedakar mensuplarına saygılarımı gönderiyorum. Toplantımızın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Öncelikle bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden huzurla geçireceğimiz nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum.

"ŞOV İÇİN DEĞİL GÖNÜLLERE GİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK"

Belediyelerimiz, teşkilatımız Ramazan'da yine bizi mahcup etmedi. AK Parti yine yoğun bir kucaklaşma çabasında oldu. Sahur sofraları ile, iftar sofraları ile, yardım çalışmaları ile bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik. Şov için değil bir gönüle daha girmek için gece gündüz koşturduk. Muhalefete geçen belediyelerde ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın çaba harcadığını gördük.

"KİMSE BİZE SINIR ÇİZEMEZ"

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar ve siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıktılar. Savaş suçu işlenen haydutluğa tanık olduk.

Liderlerle Gazze'deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya Diplomasi Forumu'nda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze'deki soykırımı görüşeceğiz. Gazze'de insanlık onuru açıkça çiğnenirlen biz oradaki insanımıza arkamızı dönmeyiz. Kimse bize sınır çizemez. Küresel siyonist lobinin karşısında nasıl dik durduysak bundan sonra da zalimler karşısında gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.