2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

2025 Mayıs celbi kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin merakla beklediği askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yoklama ve hizmet tercihini tamamlayan adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler için yeniden sınıflandırma yapılmayacak. Peki 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi