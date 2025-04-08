Viral Galeri Viral Liste 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

2025 Mayıs celbi kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin merakla beklediği askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yoklama ve hizmet tercihini tamamlayan adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler için yeniden sınıflandırma yapılmayacak. Peki 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:21
2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Mayıs celbiyle birlikte silahaltına alınacak olan yedek subay, astsubay adayları ve er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerlerinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, askerlik sınıflandırma sonuçları nisan ayı sonunda e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

e-Devlet Askerlik Yerleri Sorgulama Ekranı Açılıyor

Yoklama ve askerlik hizmet tercih işlemlerini süresi içinde tamamlayan adaylar, celp bilgilerini www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle öğrenebilecekler. Henüz e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilir.

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşmak mümkün

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Sevk Tarihleri Belli Oldu

2025 Mayıs celbi kapsamında yükümlüler, aşağıdaki tarihlere göre birliklerine sevk edilecek:

Statü Sevk Tarihi

Yedek Subay / Astsubay Adayları ve Er (1. Grup) 8 Mayıs 2025
Er (2. Grup) 12 Haziran 2025
Er (3. Grup) 10 Temmuz 2025

Sevk belgesini almayanlar ya da zamanında birliğine teslim olmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacağı unutulmamalı.

2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?

Yol ve İaşe Bedeli PTT'den Alınabilecek

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleriyle sevk edildikleri eğitim birlikleri arasında kalan mesafe esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Bu ödemeler, PTT şubelerinden kimlik belgesiyle veya PTT kartları aracılığıyla PttMatik'lerden alınabilecek.

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