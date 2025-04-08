Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı

Bakanlık Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğunu bildirdi. AA'ya göre, yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."