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Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek kaynağı olmuştu. Programdan yararlanan birçok aile, son ödemenin ardından 2025 yılında yardımların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki 2025 aile destek ödemesi bitti mi, Nisan ayında devam edecek mi? İşte Aile Destek Ödemeleri ile ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:36
Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı

2022 yılında dar gelirli aileleri ekonomik olarak desteklemek amacıyla başlatılan Aile Destek Programı, 2024 Aralık ayında sona erdi. Vatandaşlar 2025 Nisan ayı itibarıyla ödemelerin devam edip etmeyeceğini merakla araştırıyor. Peki Aile Destek Ödemesi tamamen mi bitti? İşte merak edilenler…

Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı

Aile Destek Ödemesi Bitti mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haziran 2022'de başlatılan ve belirli bir süreyle sınırlı olan Aile Destek Programı, planlandığı gibi 2024 yılının Aralık ayında sona erdi. Ödemeler, hak sahiplerine son kez 10 Aralık 2024 tarihinde ulaştırıldı ve toplamda 3,6 milyar TL'lik destek sağlandı.

Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı

Bakanlık Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğunu bildirdi. AA'ya göre, yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı

Sosyal Yardımlar Devam Ediyor

Aile Destek Programı sona erse de, devletin sosyal yardım politikaları 2025'te de tüm hızıyla sürüyor. Engelli vatandaşlardan yaşlılara, sosyal güvencesi olmayan bireylerden dar gelirli ailelere kadar geniş bir kitleye ulaşan sosyal yardımlar için bu yıl tam 651 milyar TL'lik bir bütçe ayrıldığı açıklandı. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarının 2025 yılında yüzde 1,1'e yükseltildiği bildirildi.

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