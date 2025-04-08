Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek kaynağı olmuştu. Programdan yararlanan birçok aile, son ödemenin ardından 2025 yılında yardımların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki 2025 aile destek ödemesi bitti mi, Nisan ayında devam edecek mi? İşte Aile Destek Ödemeleri ile ilgili merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:36