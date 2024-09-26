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Muğla'da "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 08:35 Güncelleme: 26.09.2024 08:46
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Muğla’da Kuyu-29 operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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