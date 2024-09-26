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İşte FETÖ'nün TSK'ya sızma şifreleri! Barkod sistemiyle okula sokmuşlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 07:39
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İşte FETÖ’nün TSK’ya sızma şifreleri! Barkod sistemiyle okula sokmuşlar

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan asker kökenli dahiliye doktoru itirafçı oldu. FETÖ'nün TSK'ya nasıl eleman sızdırdığını detaylarıyla anlatan itirafçı, sağlık kuruluna giren öğrencilerin belgelerini üzerindeki barkod sistemindeki son üç hanesinin toplamının "8-9-0-7" olanların örgüt üyeleri olacak şekilde ayarlandığını buna göre alım yapılmasının istenildiğini söyledi. İtirafçı 1995'den itibaren 10 yıl içerisinde kendisiyle ilgilenen mahrem imamlar ile görev yaptığı yerlerdeki örgüt üyesi isimleri de tek tek deşifre etti.

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