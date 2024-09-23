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Narin cinayetinde gizli tanık mı var? Bölgeye heyet gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 11:17 Güncelleme: 23.09.2024 11:18
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Narin cinayetinde gizli tanık mı var? Bölgeye heyet gönderildi

Narin Güran cinayetinde çember iyice daraldı. Cinayeti amca (muhtar) Salim Güran'ın işlediğini itiraf eden işbirlikçi Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi. Güvenlik birimleri sırlarla dolu cinayeti aydınlatmak üzere tanık koruma programını devreye aldı. Ankara'dan 3 kişilik heyet bölgeye gönderildi. İşte Türkiye'nin yakından takip ettiği olaydaki yeni gelişme...

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