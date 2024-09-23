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Enes Güran’ın kolundaki iz kaybolma günü ile uyumlu

Enes Güran’ın kolundaki iz kaybolma günü ile uyumlu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 13:13
Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler var. Köyde DNA izleri arandı, Adli Tıp raporunda ise diş izlerine ilişkin tespitler yapıldı. A Haaber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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