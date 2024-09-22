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Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ekipler ahırda ve evde didik didik DNA aradı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 14:54 Güncelleme: 22.09.2024 15:18
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Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Ekipler ahırda ve evde didik didik DNA aradı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Cinayeti Salim Güran'ın işlediğini söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın, 3 kez ifade değiştirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bahtiyar'ın son ifadesinin ardından Nevzat Bahtiyar'ın evi, Narin'in evi ve ahırda jandarma ekipleri, DNA çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Tavşantepe Köyü'nde adeta didik didik DNA aradı. İki saat süren incelemenin ardından JASAT ekibi, aldıkları numunelerle birlikte köyden ayrıldı. Öte yandan tutuklu bulunan aile üyeler özel kameralı odalarda tutuluyor ve birbirleriyle görüştürülmelerine asla izin verilmiyor. Aynı zamanda köyden ya da akrabalardan herhangi birinin ziyaretine de izin verilmiyor.

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