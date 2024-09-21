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Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'dan itiraf: Amcası Salim öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 12:47
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Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar’dan itiraf: Amcası Salim öldürdü

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın katiliyle ilgili yeni bir itiraf geldi. Nevzat Bahtiyar gece yarısı verdiği son ifadede "Anne Yüksel Güran ile muhtar amca Salim Güran'ın ilişkisini görünce Salim Güran küçük kızı öldürdü." dedi. İşte detaylar...

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