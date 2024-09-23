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Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 10:53
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Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza yağdı

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklam ya da haksız ticari uygulamalarda bulunan firmalara ceza yağdırdı. Yılın ilk 9 ayında bu firmalara toplamda 187 milyonu aşkın ceza kesildi.

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