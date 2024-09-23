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Kamikaze dron tehdidine karşı lazer silahı devrede

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 11:59
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Kamikaze dron tehdidine karşı lazer silahı devrede

Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) mühendisleri tarafından geliştirilen, mini/mikro insansız hava aracı ve dron gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getiren ALKA lazer silahı, son yıllarda önemli bir terör tehdidi olmaya başlayan kamikaze FPV dronlara karşı 'Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi' (YESS) ile donatıldı.

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