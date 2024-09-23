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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan “Narin cinayeti soruşturması” açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan “Narin cinayeti soruşturması” açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 11:51
Güncelleme:23.09.2024 11:52
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı kamera kayıtlarının bulunduğunu ve bunların TÜBİTAK'a gönderildiğini ifade ederek "Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak" dedi.
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