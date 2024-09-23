Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan “Narin cinayeti soruşturması” açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bazı kamera kayıtlarının bulunduğunu ve bunların TÜBİTAK'a gönderildiğini ifade ederek "Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN